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Обвинение запросило пять лет бывшей переводчице швейцарского посольства - РИА Новости, 13.03.2024
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22:24 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/obvinenie-1932829632.html
Обвинение запросило пять лет бывшей переводчице швейцарского посольства
Обвинение запросило пять лет бывшей переводчице швейцарского посольства - РИА Новости, 13.03.2024
Обвинение запросило пять лет бывшей переводчице швейцарского посольства
Гособвинение в ходе прений сторон в Басманном суде Москвы потребовало признать бывшую переводчицу посольства Швейцарии в Москве Наталью Полуэктову виновной по... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T22:24
2024-03-13T22:24
швейцария
россия
александр добровинский
общество
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон в Басманном суде Москвы потребовало признать бывшую переводчицу посольства Швейцарии в Москве Наталью Полуэктову виновной по уголовному делу о мошенничестве со страховкой на 4,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский. "Обвинение запросило пять лет колонии общего режима", - сказал адвокат. Добровинский добавил, что в пятницу продолжатся прения сторон и очередь выступать перейдет к защите. Они намерены просить об оправдательном приговоре. Басманный суд Москвы уже приступал к рассмотрению данного уголовного дела, однако весной 2022 года вернул его прокурору. Тогда Добровинский рассказал РИА Новости, что позиция обвинения "была полностью низвергнута". Затем дело вновь поступило в суд для рассмотрения. Ранее в швейцарском МИД агентству заявили, что уголовное дело против Полуэктовой было возбуждено по инициативе посольства после того, как дипломатическая миссия "вскрыла факты совершенного Полуэктовой мошенничества". Ради компенсаций россиянка якобы представила посольству "несколько сотен поддельных документов" о медицинских процедурах. По утверждению же защиты, девушка вину не признает, она стала жертвой ложных обвинений после того, как попыталась предать гласности историю с предполагаемым сексуальным домогательством бывшего посла Швейцарии в России Ива Россье. МИД Швейцарии назвал эти обвинения клеветой. Источник РИА Новости в правоохранительных органах до этого подтвердил, что Полуэктовой действительно вменяется афера с медицинской страховкой, но не смог уточнить, когда возбудили дело – до или после обвинений в домогательствах. Ущерб, по данным источника, исчисляется "несколькими миллионами рублей" - по словам защиты, речь идет о 4,5 миллионах.
https://ria.ru/20240307/khischeniya-1931820513.html
https://ria.ru/20240301/moshennichestvo-1930574223.html
https://ria.ru/20240226/prigovor-1929606536.html
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швейцария, россия, александр добровинский, общество
Швейцария, Россия, Александр Добровинский, Общество
Обвинение запросило пять лет бывшей переводчице швейцарского посольства

Экс-переводчице посольства Швейцарии запросили пять лет по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон в Басманном суде Москвы потребовало признать бывшую переводчицу посольства Швейцарии в Москве Наталью Полуэктову виновной по уголовному делу о мошенничестве со страховкой на 4,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
"Обвинение запросило пять лет колонии общего режима", - сказал адвокат.
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Добровинский добавил, что в пятницу продолжатся прения сторон и очередь выступать перейдет к защите. Они намерены просить об оправдательном приговоре.
Басманный суд Москвы уже приступал к рассмотрению данного уголовного дела, однако весной 2022 года вернул его прокурору. Тогда Добровинский рассказал РИА Новости, что позиция обвинения "была полностью низвергнута". Затем дело вновь поступило в суд для рассмотрения.
Ранее в швейцарском МИД агентству заявили, что уголовное дело против Полуэктовой было возбуждено по инициативе посольства после того, как дипломатическая миссия "вскрыла факты совершенного Полуэктовой мошенничества". Ради компенсаций россиянка якобы представила посольству "несколько сотен поддельных документов" о медицинских процедурах.
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По утверждению же защиты, девушка вину не признает, она стала жертвой ложных обвинений после того, как попыталась предать гласности историю с предполагаемым сексуальным домогательством бывшего посла Швейцарии в России Ива Россье. МИД Швейцарии назвал эти обвинения клеветой.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах до этого подтвердил, что Полуэктовой действительно вменяется афера с медицинской страховкой, но не смог уточнить, когда возбудили дело – до или после обвинений в домогательствах. Ущерб, по данным источника, исчисляется "несколькими миллионами рублей" - по словам защиты, речь идет о 4,5 миллионах.
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