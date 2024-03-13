https://ria.ru/20240313/obstrely-1932632787.html

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел - РИА Новости, 13.03.2024

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:53

2024-03-13T05:53

2024-03-13T05:53

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927538678_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bd79d0e1e3c529ed9faa9f726cb2d59c.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия