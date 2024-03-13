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Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел - РИА Новости, 13.03.2024
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:53
2024-03-13T05:53
2024-03-13T05:53
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел
МЧС: Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел