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Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:53 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/obstrely-1932632787.html
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел - РИА Новости, 13.03.2024
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:53
2024-03-13T05:53
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел

МЧС: Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.
"РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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