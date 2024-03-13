https://ria.ru/20240313/obstrel-1932775471.html

Гладков опубликовал самую длинную сводку об обстрелах ВСУ за сутки

Гладков опубликовал самую длинную сводку об обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 13.03.2024

Гладков опубликовал самую длинную сводку об обстрелах ВСУ за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале самую длинную сводку об обстрелах со стороны Украины за сутки: перечисление... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:53

2024-03-13T16:53

2024-03-13T16:53

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале самую длинную сводку об обстрелах со стороны Украины за сутки: перечисление заняло четыре поста. С 20 мая 2023 года в Telegram-канале Гладкова появляется информация об ударах ВСУ. Сводка за 12 марта занимает четыре поста и сообщает о событиях, произошедших в 17 муниципалитетах региона. В Минобороны сообщили, что во вторник над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над регионом уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Мэрия Белгорода объявляла о ракетной опасности ранним утром 12 марта, сигнал тревоги продлился почти 13 часов. По данным главы области, в этот же день десять человек были ранены, погиб участник территориальной самообороны. Минобороны России сообщало, что утром 12 марта подразделения ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия