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Гладков опубликовал самую длинную сводку об обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/obstrel-1932775471.html
Гладков опубликовал самую длинную сводку об обстрелах ВСУ за сутки
Гладков опубликовал самую длинную сводку об обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 13.03.2024
Гладков опубликовал самую длинную сводку об обстрелах ВСУ за сутки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале самую длинную сводку об обстрелах со стороны Украины за сутки: перечисление... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:53
2024-03-13T16:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале самую длинную сводку об обстрелах со стороны Украины за сутки: перечисление заняло четыре поста. С 20 мая 2023 года в Telegram-канале Гладкова появляется информация об ударах ВСУ. Сводка за 12 марта занимает четыре поста и сообщает о событиях, произошедших в 17 муниципалитетах региона. В Минобороны сообщили, что во вторник над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над регионом уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Мэрия Белгорода объявляла о ракетной опасности ранним утром 12 марта, сигнал тревоги продлился почти 13 часов. По данным главы области, в этот же день десять человек были ранены, погиб участник территориальной самообороны. Минобороны России сообщало, что утром 12 марта подразделения ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Гладков опубликовал самую длинную сводку об обстрелах ВСУ за сутки

Гладков опубликовал самую длинную сводку об обстрелах Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЗдание мэрии Белгорода, поврежденное в результате атаки украинского беспилотника
Здание мэрии Белгорода, поврежденное в результате атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Здание мэрии Белгорода, поврежденное в результате атаки украинского беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале самую длинную сводку об обстрелах со стороны Украины за сутки: перечисление заняло четыре поста.
С 20 мая 2023 года в Telegram-канале Гладкова появляется информация об ударах ВСУ. Сводка за 12 марта занимает четыре поста и сообщает о событиях, произошедших в 17 муниципалитетах региона.
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В Минобороны сообщили, что во вторник над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над регионом уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Мэрия Белгорода объявляла о ракетной опасности ранним утром 12 марта, сигнал тревоги продлился почти 13 часов. По данным главы области, в этот же день десять человек были ранены, погиб участник территориальной самообороны.
Минобороны России сообщало, что утром 12 марта подразделения ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков, отметили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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