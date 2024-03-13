Гладков опубликовал самую длинную сводку об обстрелах ВСУ за сутки
Гладков опубликовал самую длинную сводку об обстрелах Белгородской области
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЗдание мэрии Белгорода, поврежденное в результате атаки украинского беспилотника
Здание мэрии Белгорода, поврежденное в результате атаки украинского беспилотника. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале самую длинную сводку об обстрелах со стороны Украины за сутки: перечисление заняло четыре поста.
С 20 мая 2023 года в Telegram-канале Гладкова появляется информация об ударах ВСУ. Сводка за 12 марта занимает четыре поста и сообщает о событиях, произошедших в 17 муниципалитетах региона.
В Минобороны сообщили, что во вторник над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над регионом уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Мэрия Белгорода объявляла о ракетной опасности ранним утром 12 марта, сигнал тревоги продлился почти 13 часов. По данным главы области, в этот же день десять человек были ранены, погиб участник территориальной самообороны.
Минобороны России сообщало, что утром 12 марта подразделения ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков, отметили в Минобороны.