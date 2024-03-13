https://ria.ru/20240313/obstrel-1932772160.html
Украинские войска первый раз за сутки обстреляли Донецк
Украинские войска первый раз за сутки обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.03.2024
Украинские войска первый раз за сутки обстреляли Донецк
Украинские войска в 13.30 впервые за сутки обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:44
2024-03-13T16:44
2024-03-13T16:44
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 впервые за сутки обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 12.00 ВСУ выпустили два снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Петровский район, Происшествия
Украинские войска первый раз за сутки обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три натовских снаряда по Донецку
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости.
Украинские войска в 13.30 впервые за сутки обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, в 12.00 ВСУ выпустили два снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине