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Поселок Теткино весь день подвергается обстрелам со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 13.03.2024 (обновлено: 15:45 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/obstrel-1932755339.html
Поселок Теткино весь день подвергается обстрелам со стороны ВСУ
Поселок Теткино весь день подвергается обстрелам со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
Поселок Теткино весь день подвергается обстрелам со стороны ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в Telegam-канале, что приграничный поселок Теткино Глушковского района обстреливают со стороны Украины всю... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:27
2024-03-13T15:45
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
глушковский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в Telegam-канале, что приграничный поселок Теткино Глушковского района обстреливают со стороны Украины всю среду."Сегодня весь день посёлок Тёткино Глушковского района подвергается обстрелам со стороны Украины", - сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что при обстрелах в посёлке повреждена хозяйственная постройка и магазин. Глава региона пообещал помочь всем собственникам повреждённого имущества с восстановлением.Во вторник диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в посёлок Тёткино со стороны Украины. Подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ противник был остановлен.Глушковский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240312/minoborony-1932597201.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
курская область
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курская область, роман старовойт, глушковский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Глушковский район, Происшествия
Поселок Теткино весь день подвергается обстрелам со стороны ВСУ

Старовойт: ВСУ весь день обстреливают курский поселок Теткино

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в Telegam-канале, что приграничный поселок Теткино Глушковского района обстреливают со стороны Украины всю среду.
"Сегодня весь день посёлок Тёткино Глушковского района подвергается обстрелам со стороны Украины", - сообщил Старовойт.
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Губернатор добавил, что при обстрелах в посёлке повреждена хозяйственная постройка и магазин. Глава региона пообещал помочь всем собственникам повреждённого имущества с восстановлением.
Во вторник диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в посёлок Тёткино со стороны Украины. Подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ противник был остановлен.
Глушковский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтГлушковский районПроисшествия
 
 
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