https://ria.ru/20240313/obstrel-1932755339.html

Поселок Теткино весь день подвергается обстрелам со стороны ВСУ

Поселок Теткино весь день подвергается обстрелам со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024

Поселок Теткино весь день подвергается обстрелам со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в Telegam-канале, что приграничный поселок Теткино Глушковского района обстреливают со стороны Украины всю... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:27

2024-03-13T15:27

2024-03-13T15:45

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

глушковский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в Telegam-канале, что приграничный поселок Теткино Глушковского района обстреливают со стороны Украины всю среду."Сегодня весь день посёлок Тёткино Глушковского района подвергается обстрелам со стороны Украины", - сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что при обстрелах в посёлке повреждена хозяйственная постройка и магазин. Глава региона пообещал помочь всем собственникам повреждённого имущества с восстановлением.Во вторник диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в посёлок Тёткино со стороны Украины. Подразделениями ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ противник был остановлен.Глушковский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20240312/minoborony-1932597201.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

курская область

глушковский район

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курская область, роман старовойт, глушковский район, происшествия