https://ria.ru/20240313/obstrel-1932706001.html
Житель курского села умер в больнице от ожогов, полученных при обстреле ВСУ
Житель курского села умер в больнице от ожогов, полученных при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
Житель курского села умер в больнице от ожогов, полученных при обстреле ВСУ
Мужчина, получивший сильные ожоги после обстрела ВСУ села Кульбаки Глушковского района Курской области, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:03
2024-03-13T13:03
2024-03-13T13:03
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мужчина, получивший сильные ожоги после обстрела ВСУ села Кульбаки Глушковского района Курской области, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее в воскресенье Старовойт информировал о женщине, погибшей при пожаре в доме после обстрела ВСУ села Кульбаки Курской области, ее супруг получил обширные ожоги, ему оказывали медицинскую помощь. "К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь мужчины, который получил сильнейшие ожоги после обстрела ВСУ села Кульбаки Глушковского района 10 марта. Приношу глубокие соболезнования родным и близким", – написал губернатор.Глушковский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932703309.html
глушковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, глушковский район, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
Житель курского села умер в больнице от ожогов, полученных при обстреле ВСУ
Старовойт: умер житель села Кульбаки, получивший ожоги после обстрела ВСУ