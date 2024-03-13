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Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 13.03.2024
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия нанесла за сутки 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:54
2024-03-13T10:54
2024-03-13T10:58
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херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 13 мар - РИА Новости. Украинская армия нанесла за сутки 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 16 обстрелов", - сказал источник. Всего под огнем оказались 8 населенных пунктов: Песчановка, Алешки, Казачьи Лагеря, Рыбальче, Новая Маячка, Подстепное, Кардашинка, Великая Лепетиха. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 33 артиллерийских удара по левому берегу Херсонской области за сутки
ГЕНИЧЕСК, 13 мар - РИА Новости. Украинская армия нанесла за сутки 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 16 обстрелов", - сказал источник.
Всего под огнем оказались 8 населенных пунктов: Песчановка, Алешки, Казачьи Лагеря, Рыбальче, Новая Маячка, Подстепное, Кардашинка, Великая Лепетиха.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине