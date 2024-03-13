https://ria.ru/20240313/obstrel-1932673574.html

Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 13.03.2024

Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия нанесла за сутки 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:54

2024-03-13T10:54

2024-03-13T10:58

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 13 мар - РИА Новости. Украинская армия нанесла за сутки 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 16 обстрелов", - сказал источник. Всего под огнем оказались 8 населенных пунктов: Песчановка, Алешки, Казачьи Лагеря, Рыбальче, Новая Маячка, Подстепное, Кардашинка, Великая Лепетиха. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия