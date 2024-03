https://ria.ru/20240313/nauka-1932309401.html

Ученые доказали эффективность оливы против сахарного диабета второго типа

2024-03-13T03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584133584_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_10a6dcdb2f32d06879dea74c8d622b61.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Возможность использования экстракта листьев оливы для лечения сахарного диабета второго типа доказали ученые ЮУрГУ в составе международного исследовательского коллектива. Они выявили значительную антиоксидантную и гипогликемическую активность данного экстракта за счет высокого содержания биологически активных соединений, способных успешно восстанавливать ткани поджелудочной железы и других органов. Результаты представлены в Antioxidants.Диабет – серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или, когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин. В настоящее время известно два типа сахарного диабета. Сахарный диабет первого типа – инсулинозависимый, которым в основном страдают молодые люди в возрасте до 30 лет.Диабет второго типа – инсулинонезависимый. У таких больных инсулин вырабатывается, и, соблюдая диету, применяя медикаменты и ведя активный образ жизни, они могут добиться того, что довольно продолжительное время уровень сахара будет соответствовать норме, а осложнений благополучно удастся избежать.Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число страдающих диабетом в мире за последние 40 лет выросло в четыре раза. Диабет без соответствующего лечения может привести к таким осложнениям, как слепота, ампутация конечности, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт. В России, по данным Министерства здравоохранения, сахарным диабетом страдает более 10 миллионов человек, в 95% случаев это сахарный диабет второго типа.Коллектив ученых Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с коллегами из Малайзии и Египта разработали из листьев оливы сорта пикуаль препарат для поддержания здоровья тканей организма при диабете второго типа. Эффективность экстракта листьев этого растения была широко исследована как in vitro, так и in vivo.Пикуаль – наиболее распространенный сорт оливок во всем мире. В настоящее время оливки этого сорта выращивают на площадях размером около 900 000 гектаров, которые расположены в основном в испанских провинциях Хаэн, Кордова и Гранада. Название сорта происходит от острой формы плода.Исследователи выявили значительную антиоксидантную и гипогликемическую активность данного экстракта за счет высокого содержания биологически активных соединений. "Высокое содержание фенолов и флавоноидов, которые играют ключевую антиоксидантную роль, показали экстракты трех генотипов листьев оливы – пикуаль, тофахи и шемлали (классические сорта оливок, продаваемые в консервированном виде), но именно пикуальный генотип продемонстрировал наибольшую антиоксидантную активность", – сообщил соавтор работы, профессор кафедры "Технология и организация общественного питания" ЮУрГУ Аль-Сухайми Собхи Ахмед Азаб.По его словам, гистологическое исследование показало, что экстракт листьев оливы и его комбинация с наиболее широко используемым таблетированным сахароснижающим лекарственным средством успешно восстанавливают ткани печени, почек и поджелудочной железы, приближая их к нормальному состоянию и сохраняя функциональность."Эксперименты in vivo (внутри живой ткани) показали, что экстракт листьев оливы пикуаль восстанавливает уровни глюкозы и гликированного гемоглобина в крови, липидные показатели и ферменты печени до нормального уровня", – отметил ученый.При этом профессор добавил, что разработанная пищевая добавка изготавливается "из бесполезных побочных продуктов производства оливок и оливкового масла, которые будут очень дешевыми по сравнению с другими продуктами на рынке". По его оценкам, результаты текущей работы имеют большой потенциал для масштабирования в любой стране мира, особенно там, где растут и культивируются оливковые деревья.В дальнейшем коллектив авторов планирует доработать рецептуру биологически активной добавки (БАД) для нормализации уровня холестерина, а также разработать пищевую добавку для профилактики болезни Альцгеймера.

