https://ria.ru/20240313/nalogooblozhenie-1932636969.html

Путин призвал к более справедливому налогообложению в России

Путин призвал к более справедливому налогообложению в России - РИА Новости, 13.03.2024

Путин призвал к более справедливому налогообложению в России

Распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым - больше в бюджет на решение общенациональных задач и борьбу с бедностью должны... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:04

2024-03-13T07:04

2024-03-13T10:56

экономика

россия

владимир путин

дмитрий киселев

антон силуанов

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым - больше в бюджет на решение общенациональных задач и борьбу с бедностью должны отдавать компании и люди, которые больше зарабатывают, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости. "Действительно, распределение этого налогового бремени - оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и, прежде всего, на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают", - сказал президент. С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями Путин выступил в послании Федеральному собранию. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, сокращать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии разных регионов. Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже подготовлены и будут представлены в правительство в этом году, их проработка будет вестись совместно с законодателями и бизнесом, заявил глава Минфина Антон Силуанов.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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