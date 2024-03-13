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Путин призвал к более справедливому налогообложению в России
Путин призвал к более справедливому налогообложению в России - РИА Новости, 13.03.2024
Путин призвал к более справедливому налогообложению в России
Распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым - больше в бюджет на решение общенациональных задач и борьбу с бедностью должны... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:04
2024-03-13T07:04
2024-03-13T10:56
экономика
россия
владимир путин
дмитрий киселев
антон силуанов
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым - больше в бюджет на решение общенациональных задач и борьбу с бедностью должны отдавать компании и люди, которые больше зарабатывают, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости. "Действительно, распределение этого налогового бремени - оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и, прежде всего, на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают", - сказал президент. С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями Путин выступил в послании Федеральному собранию. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, сокращать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии разных регионов. Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже подготовлены и будут представлены в правительство в этом году, их проработка будет вестись совместно с законодателями и бизнесом, заявил глава Минфина Антон Силуанов.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий киселев, антон силуанов, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Антон Силуанов, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин призвал к более справедливому налогообложению в России
Путин: налоговое бремя в России должно быть более справедливым
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым - больше в бюджет на решение общенациональных задач и борьбу с бедностью должны отдавать компании и люди, которые больше зарабатывают, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости.
"Действительно, распределение этого налогового бремени - оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и, прежде всего, на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают", - сказал президент.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями Путин выступил в послании Федеральному собранию. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, сокращать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии разных регионов.
Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже подготовлены и будут представлены в правительство в этом году, их проработка будет вестись совместно с законодателями и бизнесом, заявил глава Минфина Антон Силуанов
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