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Путин призвал к более справедливому налогообложению в России - РИА Новости, 13.03.2024
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07:04 13.03.2024 (обновлено: 10:56 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/nalogooblozhenie-1932636969.html
Путин призвал к более справедливому налогообложению в России
Путин призвал к более справедливому налогообложению в России - РИА Новости, 13.03.2024
Путин призвал к более справедливому налогообложению в России
Распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым - больше в бюджет на решение общенациональных задач и борьбу с бедностью должны... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:04
2024-03-13T10:56
экономика
россия
владимир путин
дмитрий киселев
антон силуанов
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым - больше в бюджет на решение общенациональных задач и борьбу с бедностью должны отдавать компании и люди, которые больше зарабатывают, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости. "Действительно, распределение этого налогового бремени - оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и, прежде всего, на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают", - сказал президент. С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями Путин выступил в послании Федеральному собранию. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, сокращать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии разных регионов. Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже подготовлены и будут представлены в правительство в этом году, их проработка будет вестись совместно с законодателями и бизнесом, заявил глава Минфина Антон Силуанов.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий киселев, антон силуанов, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Антон Силуанов, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин призвал к более справедливому налогообложению в России

Путин: налоговое бремя в России должно быть более справедливым

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым - больше в бюджет на решение общенациональных задач и борьбу с бедностью должны отдавать компании и люди, которые больше зарабатывают, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости.
"Действительно, распределение этого налогового бремени - оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и, прежде всего, на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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29 февраля, 15:33
С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями Путин выступил в послании Федеральному собранию. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, сокращать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии разных регионов.
Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже подготовлены и будут представлены в правительство в этом году, их проработка будет вестись совместно с законодателями и бизнесом, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевАнтон СилуановИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
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