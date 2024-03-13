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Путин допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в России - РИА Новости, 13.03.2024
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07:03 13.03.2024 (обновлено: 10:56 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/nalogooblozhenie-1932636613.html
Путин допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в России
Путин допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в России - РИА Новости, 13.03.2024
Путин допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в России
В России может появиться прогрессивная система налогообложения, общество воспримет это абсолютно нормально, сообщил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:03
2024-03-13T10:56
экономика
россия
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В России может появиться прогрессивная система налогообложения, общество воспримет это абсолютно нормально, сообщил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости."Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области", — сказал президент.Он подчеркнул, что власти планируют снизить налоговое бремя для многодетных семей.По словам главы государства, даже те, кто в прошлом был ярым сторонником плоской шкалы, сейчас считают, что в целом Россия созрела для избирательного налогообложения.&quot;Распределение этого налогового бремени — оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, &lt;...&gt; на решение общенациональных задач и прежде всего на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают&quot;.Кроме того, бизнес требует от властей определиться с налоговой системой, не трогать ее больше, сделать ее стабильной, добавил Путин.С предложением более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и компаниями, президент выступил, обращаясь с посланием к Федеральному собранию в конце февраля. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач, сокращать неравенство в обществе и в развитии регионов.Путин поручил правительству и парламенту проработать предложения по изменениям в законодательстве.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240305/izmeneniya-1931138111.html
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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"Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения" – Путин о требованиях со стороны бизнеса
"Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения" – Путин о требованиях со стороны бизнеса
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в России

Путин: общество нормально воспримет переход к прогрессивному налогообложению

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В России может появиться прогрессивная система налогообложения, общество воспримет это абсолютно нормально, сообщил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости.
"Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области", — сказал президент.
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Он подчеркнул, что власти планируют снизить налоговое бремя для многодетных семей.
По словам главы государства, даже те, кто в прошлом был ярым сторонником плоской шкалы, сейчас считают, что в целом Россия созрела для избирательного налогообложения.
«

"Распределение этого налогового бремени — оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, <...> на решение общенациональных задач и прежде всего на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Кроме того, бизнес требует от властей определиться с налоговой системой, не трогать ее больше, сделать ее стабильной, добавил Путин.
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С предложением более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и компаниями, президент выступил, обращаясь с посланием к Федеральному собранию в конце февраля. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач, сокращать неравенство в обществе и в развитии регионов.
Путин поручил правительству и парламенту проработать предложения по изменениям в законодательстве.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
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