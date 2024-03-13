https://ria.ru/20240313/naemniki-1932663966.html
Польские наемники согласились вступить в "ЧВК Порошенко"
Польские наемники согласились вступить в "ЧВК Порошенко" - РИА Новости, 13.03.2024
Польские наемники согласились вступить в "ЧВК Порошенко"
Польские наемники Игорь Горняк и Майкл Киермач в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) согласились вступить в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:22
2024-03-13T10:22
2024-03-13T11:46
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Польские наемники Игорь Горняк и Майкл Киермач в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) согласились вступить в фиктивную ЧВК, якобы организованную бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Запись разговора пранкеры опубликовали в Telegram-канале. "Мы продолжаем расследование об иностранных наемниках, что воюют за Украину. На этот раз в лапы фиктивного Петро Порошенко попались двое инструкторов из Польши. По нашей легенде, Порошенко набирает собственное ЧВК с высокими зарплатами и зовет кандидатов на собеседование", — объяснили Вован и Лексус. Один из наемников, офицер и водолаз Майкл Киермач признался, что готовил украинских бойцов 73-го центра морских операций в Очакове. "Я был боевым водолазом, я был командиром отделения. Мы готовили ребят из подразделения морских пехотинцев, подразделения морских спецопераций. Но я был первым с польской стороны, кто проводил инструктаж. Я знаю, что много стран участвовало в подготовке этих ребят. Но я был первым из Польши в этой команде", — рассказал он. При этом наемник признался, что больше не планирует сражаться за Украину. Вместо этого он готов тренировать молодежь и отправлять ее в бой. "Я ни от чего сразу не отказываюсь, но я не собираюсь участвовать в штурмовых операциях, потому что это слишком опасно. И у меня сейчас другая жизнь, у меня есть дети, и я хочу быть живым. А там легко потерять жизнь. Я думаю, есть более молодые и сильные бойцы, которые готовы сражаться", — заключил Киермач. Второй наемник, Игорь Горняк тоже согласился вступить в "ЧВК Порошенко". На вопрос, не вызовет ли у него отторжения совместная работа с украинскими националистами, он ответил, что у него нет с этим проблем. "Особенно с "Азовом"*. В своей жизни я обеспечивал безопасность многих людей, я не хочу называть вам какую-то фамилию, но этих людей во всем мире знают как, скажем так, плохих людей. И у меня никогда не было с этим проблем", — сказал он. Российское Минобороны не раз заявляло об уничтожении в зоне СВО наемников из стран НАТО. В конце прошлого года глава ведомства Сергей Шойгу привел такие данные: всего с начала спецоперации уничтожено более 5,8 тысячи иностранных боевиков, из них 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240312/naemnik-1932413694.html
https://ria.ru/20240313/naemniki-1932646518.html
https://ria.ru/20240125/prank-1923406423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, польша, петр порошенко, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Польша, Петр Порошенко, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), В мире
Польские наемники согласились вступить в "ЧВК Порошенко"
Польские наемники согласились на предложение пранкеров вступить в ЧВК Порошенко
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Польские наемники Игорь Горняк и Майкл Киермач в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) согласились вступить в фиктивную ЧВК, якобы организованную бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Запись разговора пранкеры опубликовали в Telegram-канале
.
"Мы продолжаем расследование об иностранных наемниках, что воюют за Украину. На этот раз в лапы фиктивного Петро Порошенко попались двое инструкторов из Польши
. По нашей легенде, Порошенко набирает собственное ЧВК с высокими зарплатами и зовет кандидатов на собеседование", — объяснили Вован и Лексус.
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Один из наемников, офицер и водолаз Майкл Киермач признался, что готовил украинских бойцов 73-го центра морских операций в Очакове.
"Я был боевым водолазом, я был командиром отделения. Мы готовили ребят из подразделения морских пехотинцев, подразделения морских спецопераций. Но я был первым с польской стороны, кто проводил инструктаж. Я знаю, что много стран участвовало в подготовке этих ребят. Но я был первым из Польши в этой команде", — рассказал он.
При этом наемник признался, что больше не планирует сражаться за Украину. Вместо этого он готов тренировать молодежь и отправлять ее в бой.
"Я ни от чего сразу не отказываюсь, но я не собираюсь участвовать в штурмовых операциях, потому что это слишком опасно. И у меня сейчас другая жизнь, у меня есть дети, и я хочу быть живым. А там легко потерять жизнь. Я думаю, есть более молодые и сильные бойцы, которые готовы сражаться", — заключил Киермач.
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Второй наемник, Игорь Горняк тоже согласился вступить в "ЧВК Порошенко". На вопрос, не вызовет ли у него отторжения совместная работа с украинскими националистами, он ответил, что у него нет с этим проблем.
"Особенно с "Азовом"*. В своей жизни я обеспечивал безопасность многих людей, я не хочу называть вам какую-то фамилию, но этих людей во всем мире знают как, скажем так, плохих людей. И у меня никогда не было с этим проблем", — сказал он.
Российское Минобороны не раз заявляло об уничтожении в зоне СВО наемников из стран НАТО
. В конце прошлого года глава ведомства Сергей Шойгу привел такие данные: всего с начала спецоперации уничтожено более 5,8 тысячи иностранных боевиков, из них 1427 — из Польши
, 466 — из США и 344 — из Великобритании.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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