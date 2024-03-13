https://ria.ru/20240313/naemniki-1932663966.html

Польские наемники согласились вступить в "ЧВК Порошенко"

Польские наемники согласились вступить в "ЧВК Порошенко" - РИА Новости, 13.03.2024

Польские наемники согласились вступить в "ЧВК Порошенко"

Польские наемники Игорь Горняк и Майкл Киермач в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) согласились вступить в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:22

2024-03-13T10:22

2024-03-13T11:46

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Польские наемники Игорь Горняк и Майкл Киермач в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) согласились вступить в фиктивную ЧВК, якобы организованную бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Запись разговора пранкеры опубликовали в Telegram-канале. "Мы продолжаем расследование об иностранных наемниках, что воюют за Украину. На этот раз в лапы фиктивного Петро Порошенко попались двое инструкторов из Польши. По нашей легенде, Порошенко набирает собственное ЧВК с высокими зарплатами и зовет кандидатов на собеседование", — объяснили Вован и Лексус. Один из наемников, офицер и водолаз Майкл Киермач признался, что готовил украинских бойцов 73-го центра морских операций в Очакове. "Я был боевым водолазом, я был командиром отделения. Мы готовили ребят из подразделения морских пехотинцев, подразделения морских спецопераций. Но я был первым с польской стороны, кто проводил инструктаж. Я знаю, что много стран участвовало в подготовке этих ребят. Но я был первым из Польши в этой команде", — рассказал он. При этом наемник признался, что больше не планирует сражаться за Украину. Вместо этого он готов тренировать молодежь и отправлять ее в бой. "Я ни от чего сразу не отказываюсь, но я не собираюсь участвовать в штурмовых операциях, потому что это слишком опасно. И у меня сейчас другая жизнь, у меня есть дети, и я хочу быть живым. А там легко потерять жизнь. Я думаю, есть более молодые и сильные бойцы, которые готовы сражаться", — заключил Киермач. Второй наемник, Игорь Горняк тоже согласился вступить в "ЧВК Порошенко". На вопрос, не вызовет ли у него отторжения совместная работа с украинскими националистами, он ответил, что у него нет с этим проблем. "Особенно с "Азовом"*. В своей жизни я обеспечивал безопасность многих людей, я не хочу называть вам какую-то фамилию, но этих людей во всем мире знают как, скажем так, плохих людей. И у меня никогда не было с этим проблем", — сказал он. Российское Минобороны не раз заявляло об уничтожении в зоне СВО наемников из стран НАТО. В конце прошлого года глава ведомства Сергей Шойгу привел такие данные: всего с начала спецоперации уничтожено более 5,8 тысячи иностранных боевиков, из них 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240312/naemnik-1932413694.html

https://ria.ru/20240313/naemniki-1932646518.html

https://ria.ru/20240125/prank-1923406423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, польша, петр порошенко, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), в мире