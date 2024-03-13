https://ria.ru/20240313/naemniki-1932647531.html
В ЛНР рассказали об иностранных наемниках под Кременной
В ЛНР рассказали об иностранных наемниках под Кременной - РИА Новости, 13.03.2024
В ЛНР рассказали об иностранных наемниках под Кременной
Под Кременной в ЛНР действует ротная тактическая группа ВСУ, в которой есть иностранные наемники, ее задача – оперативно помогать украинским подразделениям в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:56
2024-03-13T08:56
2024-03-13T08:56
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
кременная
нато
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Под Кременной в ЛНР действует ротная тактическая группа ВСУ, в которой есть иностранные наемники, ее задача – оперативно помогать украинским подразделениям в случае ухудшения обстановки, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе мониторинга ситуации в Кременской агломерации на передовых позициях выявлена усиленная ротно-тактическая группа, включающая в себя иностранных наемников. В задачи боевиков входит оперативное реагирование на ухудшение ситуации и оказание помощи регулярным подразделениям", - сказал он. По его словам, анализ радиоперехватов установил, что некоторые артиллерийские расчеты ВСУ, а также узкие специалисты общаются между собой на английском языке. "Также переговорная таблица говорит о том, что иностранцы имели или имеют отношение к регулярным войскам НАТО", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, кременная, нато
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Кременная, НАТО
В ЛНР рассказали об иностранных наемниках под Кременной
Марочко: под Кременной действует ротная группа ВСУ с иностранными наемниками
ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Под Кременной в ЛНР действует ротная тактическая группа ВСУ, в которой есть иностранные наемники, ее задача – оперативно помогать украинским подразделениям в случае ухудшения обстановки, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе мониторинга ситуации в Кременской агломерации на передовых позициях выявлена усиленная ротно-тактическая группа, включающая в себя иностранных наемников. В задачи боевиков входит оперативное реагирование на ухудшение ситуации и оказание помощи регулярным подразделениям", - сказал он.
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По его словам, анализ радиоперехватов установил, что некоторые артиллерийские расчеты ВСУ, а также узкие специалисты общаются между собой на английском языке.
"Также переговорная таблица говорит о том, что иностранцы имели или имеют отношение к регулярным войскам НАТО
", - заключил эксперт.
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