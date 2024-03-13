https://ria.ru/20240313/naemniki-1932646518.html

Украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал отрядом наемников

Украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал отрядом наемников - РИА Новости, 13.03.2024

Украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал отрядом наемников

Отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:42

2024-03-13T08:42

2024-03-13T10:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян. "Заходя в столовую, увидели: какой-то новый человек. Мы к американцам более или менее привыкли уже, на лицо знали их — а это какой-то новый человек был. Мы поинтересовались, нам сказали, что это цээрушник, он был их (отряда наемников. — Прим. ред.) бывший командир, и он приехал повидаться с ними", — сказал он. Водян сообщил также, что его мобилизовали из Николаевской области в ноябре, он служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В плен попал в конце января при попытке штурма села Первомайское в ДНР. Собеседник агентства добавил, что командир наемников был ранен и после лечения на сутки приехал в часть перед отъездом из зоны боевых действий. Пленный пояснил, что происходило это в конце 2023 года на полигоне 59-й бригады, где он проходил обучение. Где находится полигон, он сказать не смог, поскольку, по его словам, мобилизованным не сообщают, куда их привезли. Но он запомнил, что до расположения в зоне боевых действий его подразделение везли на грузовиках около двух с половиной часов. Ранее Водян рассказал РИА Новости, что в его подразделение входили наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии, у каждого был заключен с ВСУ контракт, а некоторые имели опыт боевых действий в Ираке и Афганистане.

https://ria.ru/20240311/naemnik-1932217166.html

https://ria.ru/20240229/plan-1930352777.html

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Украинский военнопленный о сотруднике ЦРУ, командующем мотопехотной бригадой ВСУ Отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян, мобилизованный из Николаевской области в ноябре 2023 года. 2024-03-13T08:42 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, в мире, центральное разведывательное управление (цру)