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Украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал отрядом наемников - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 13.03.2024 (обновлено: 10:27 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/naemniki-1932646518.html
Украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал отрядом наемников
Украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал отрядом наемников - РИА Новости, 13.03.2024
Украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал отрядом наемников
Отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:42
2024-03-13T10:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян. "Заходя в столовую, увидели: какой-то новый человек. Мы к американцам более или менее привыкли уже, на лицо знали их — а это какой-то новый человек был. Мы поинтересовались, нам сказали, что это цээрушник, он был их (отряда наемников. — Прим. ред.) бывший командир, и он приехал повидаться с ними", — сказал он. Водян сообщил также, что его мобилизовали из Николаевской области в ноябре, он служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В плен попал в конце января при попытке штурма села Первомайское в ДНР. Собеседник агентства добавил, что командир наемников был ранен и после лечения на сутки приехал в часть перед отъездом из зоны боевых действий. Пленный пояснил, что происходило это в конце 2023 года на полигоне 59-й бригады, где он проходил обучение. Где находится полигон, он сказать не смог, поскольку, по его словам, мобилизованным не сообщают, куда их привезли. Но он запомнил, что до расположения в зоне боевых действий его подразделение везли на грузовиках около двух с половиной часов. Ранее Водян рассказал РИА Новости, что в его подразделение входили наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии, у каждого был заключен с ВСУ контракт, а некоторые имели опыт боевых действий в Ираке и Афганистане.
https://ria.ru/20240311/naemnik-1932217166.html
https://ria.ru/20240229/plan-1930352777.html
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353
60
353
60
Украинский военнопленный о сотруднике ЦРУ, командующем мотопехотной бригадой ВСУ
Отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян, мобилизованный из Николаевской области в ноябре 2023 года.
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вооруженные силы украины, в мире, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Украинский пленный рассказал, как офицер ЦРУ командовал отрядом наемников

Пленный Водян: отрядом наёмников в 59-й бригаде ВСУ командовал офицер ЦРУ

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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ командовал сотрудник ЦРУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян.
"Заходя в столовую, увидели: какой-то новый человек. Мы к американцам более или менее привыкли уже, на лицо знали их — а это какой-то новый человек был. Мы поинтересовались, нам сказали, что это цээрушник, он был их (отряда наемников. — Прим. ред.) бывший командир, и он приехал повидаться с ними", — сказал он.
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Водян сообщил также, что его мобилизовали из Николаевской области в ноябре, он служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В плен попал в конце января при попытке штурма села Первомайское в ДНР.
Собеседник агентства добавил, что командир наемников был ранен и после лечения на сутки приехал в часть перед отъездом из зоны боевых действий. Пленный пояснил, что происходило это в конце 2023 года на полигоне 59-й бригады, где он проходил обучение. Где находится полигон, он сказать не смог, поскольку, по его словам, мобилизованным не сообщают, куда их привезли. Но он запомнил, что до расположения в зоне боевых действий его подразделение везли на грузовиках около двух с половиной часов.
Ранее Водян рассказал РИА Новости, что в его подразделение входили наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии, у каждого был заключен с ВСУ контракт, а некоторые имели опыт боевых действий в Ираке и Афганистане.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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