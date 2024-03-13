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Капремонт 11 домов, где жили известные музыканты, провели в Москве
Капремонт 11 домов, где жили известные музыканты, провели в Москве - РИА Новости, 13.03.2024
Капремонт 11 домов, где жили известные музыканты, провели в Москве
Специалисты провели капитальный ремонт 11 зданий в Москве, где жили исполнители классической музыки, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:15
2024-03-13T12:15
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты провели капитальный ремонт 11 зданий в Москве, где жили исполнители классической музыки, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства (КГХ). "В рамках столичной программы капитального ремонта многоквартирных домов обновили 11 зданий, где жили исполнители классической музыки", - говорится в сообщении КГХ, размещенном на портале мэра и правительства Москвы. Так, например, в доме 40 на Пресненском Валу, где жил народный артист РСФСР Владимир Соколов, специалисты заменили системы холодного водоснабжения и магистралей горячего водоснабжения, а также привели в порядок фасад. Прошел капитальный ремонт и в доме 4, строении 1 в Большом Кисловском переулке. До середины 30-х годов прошлого века здесь жила Антонина Нежданова, солистка Большого театра, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. "Специалисты привели в порядок фасад, крышу и подвал дома, а также заменили инженерные системы. Для восстановления фасада начала XX века специалисты использовали отечественные материалы и новейшие технологии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году капитальный ремонт пройдет в доме 13 на улице Стромынке. Здесь проживает Элисо Вирсаладзе, народная артистка СССР. На объекте приведут в порядок фасад и стояки водоотведения.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты провели капитальный ремонт 11 зданий в Москве, где жили исполнители классической музыки, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).
"В рамках столичной программы капитального ремонта многоквартирных домов обновили 11 зданий, где жили исполнители классической музыки", - говорится в сообщении КГХ, размещенном на портале мэра и правительства Москвы.
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Так, например, в доме 40 на Пресненском Валу, где жил народный артист РСФСР Владимир Соколов
, специалисты заменили системы холодного водоснабжения и магистралей горячего водоснабжения, а также привели в порядок фасад. Прошел капитальный ремонт и в доме 4, строении 1 в Большом Кисловском переулке. До середины 30-х годов прошлого века здесь жила Антонина Нежданова, солистка Большого театра
, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
"Специалисты привели в порядок фасад, крышу и подвал дома, а также заменили инженерные системы. Для восстановления фасада начала XX века специалисты использовали отечественные материалы и новейшие технологии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году капитальный ремонт пройдет в доме 13 на улице Стромынке. Здесь проживает Элисо Вирсаладзе, народная артистка СССР
. На объекте приведут в порядок фасад и стояки водоотведения.