https://ria.ru/20240313/moskva-1932694967.html

Капремонт 11 домов, где жили известные музыканты, провели в Москве

Капремонт 11 домов, где жили известные музыканты, провели в Москве - РИА Новости, 13.03.2024

Капремонт 11 домов, где жили известные музыканты, провели в Москве

Специалисты провели капитальный ремонт 11 зданий в Москве, где жили исполнители классической музыки, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:15

2024-03-13T12:15

2024-03-13T12:15

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Специалисты провели капитальный ремонт 11 зданий в Москве, где жили исполнители классической музыки, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства (КГХ). "В рамках столичной программы капитального ремонта многоквартирных домов обновили 11 зданий, где жили исполнители классической музыки", - говорится в сообщении КГХ, размещенном на портале мэра и правительства Москвы. Так, например, в доме 40 на Пресненском Валу, где жил народный артист РСФСР Владимир Соколов, специалисты заменили системы холодного водоснабжения и магистралей горячего водоснабжения, а также привели в порядок фасад. Прошел капитальный ремонт и в доме 4, строении 1 в Большом Кисловском переулке. До середины 30-х годов прошлого века здесь жила Антонина Нежданова, солистка Большого театра, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. "Специалисты привели в порядок фасад, крышу и подвал дома, а также заменили инженерные системы. Для восстановления фасада начала XX века специалисты использовали отечественные материалы и новейшие технологии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году капитальный ремонт пройдет в доме 13 на улице Стромынке. Здесь проживает Элисо Вирсаладзе, народная артистка СССР. На объекте приведут в порядок фасад и стояки водоотведения.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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