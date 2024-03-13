"Мошенническая схема". Шведский офицер раскрыл ложь Запада о России
Экс-офицер Рихтхофф назвал российскую угрозу предлогом для вступления в НАТО
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertТоржественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Шведский народ не желал вступления страны в НАТО, которое было продиктовано мифами политических элит о российской угрозе, заявил бывший представитель “Шведских демократов” и офицер в отставке Рогер Рихтхофф в интервью SwebbTV.
"Людям внушается ложный постулат, что перед нами встала величайшая угроза со времен Второй мировой войны. Старательно вдалбливая этот посыл, правящий класс добился признания шведского народа и пропихнул свою мошенническую повестку, основанную на обмане", — сказал он.
Политик напомнил, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году, а начатая в феврале 2022 года специальная военная операция изначально носила ограниченный характер.
"Они запустили в эфир лживый штамп о “полномасштабном вторжении” России на Украину, хотя на самом деле масштабы спецоперации были весьма ограниченными. Это делалось с тем, чтобы создать впечатление, что ситуация в области безопасности радикально ухудшилась. Нам внушают, что “империалистическая” Россия угрожает всей Европе, хотя ничто этого не предвещает", — пояснил офицер.
Еще в январе главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что население страны должно морально готовиться к войне, а после вступления в НАТО призвал шведов задуматься, готовы ли они к "российской угрозе".
В понедельник в штаб-квартире альянса в Брюсселе подняли флаг Швеции, что официально ознаменовало ее присоединение к блоку в качестве 32-го члена.
Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.
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