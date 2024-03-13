https://ria.ru/20240313/meropriyatiya-1932604102.html

Ефимов: мероприятия о промышленности Москвы пройдут на выставке "Россия"

Ефимов: мероприятия о промышленности Москвы пройдут на выставке "Россия" - РИА Новости, 13.03.2024

Ефимов: мероприятия о промышленности Москвы пройдут на выставке "Россия"

Посетители Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 14 по 24 марта смогут стать участниками серии мероприятий о московской промышленности, заявил... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:05

2024-03-13T10:05

2024-03-13T10:07

выставка-форум "россия"

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

технологии

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Посетители Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 14 по 24 марта смогут стать участниками серии мероприятий о московской промышленности, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Столица является локомотивом развития экономики России по многим направлениям, в том числе в промышленности. Только за 2023 год обрабатывающие производства Москвы без учета нефтеперерабатывающей отрасли увеличили выпуск товаров на 22,3%. Это стало возможно в том числе благодаря работе города: компаниям доступно более 20 различных системных мер поддержки. На выставке будут представлены достижения столичных предприятий", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что выставка "Россия" была открыта в ноябре 2023 года. В рамках нее регионы представляют свои достижения. Мероприятия о промышленности пройдут в пространстве Москвы.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что запланировано провести порядка 30 мероприятий на протяжении 11 дней. Посетить можно будет встречи с приглашенными экспертами из ведущих столичных компаний. Желающие смогут ознакомиться с производствами через тематические квизы, викторины и мастер-классы.Так, в рамках программы пройдет мастер-класс по лазерной резке от компании "Лассард". Гостям выставки покажут, как наносятся гравировки на разные ручки и брелоки с помощью гравера 3D, который был произведен столичной компанией. Также можно будет посетить мастер-класс по работе с мильтиметром от инженера по наладке технологического оборудования с производства микроэлектроники "Микрон".Кроме того, посетители выставки "Россия" смогут узнать, как развиваются кабельные производства в столице. Представитель компании "Спецкабель" поделится информацией о применении продукции в разных отраслях, покажет образцы новых изделий и объяснит, как отличить качественный силовой кабель.В рамках серии мероприятий о московской промышленности запланированы встречи "Трансформация города" и "Дизайн вне времени". Руководитель магистерской программы "Промдизайн и инжиниринг" НИТУ МИСиС расскажет о своем опыте внедрения промдизайна в инфраструктуру Москвы и обсудит улучшение городской среды.Посетителям выставки также будет представлен проект столичного правительства "Московская техническая школа". Они смогут обсудить направления подготовки кадров для промышленных предприятий.В рамках серии мероприятий, посвященных московской промышленности, будет возможность выиграть памятные призы, поучаствовав в викторине.Все желающие посетить серию мероприятий могут ознакомиться с расписанием на сайте выставки.Ранее Ефимов сообщал, что показатели производства в Москве в январе 2024 года на 17,8% превышают показатели за аналогичный период прошлого года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, технологии, выставка-форум "россия"