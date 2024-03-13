Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: мероприятия о промышленности Москвы пройдут на выставке "Россия" - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
10:05 13.03.2024 (обновлено: 10:07 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/meropriyatiya-1932604102.html
Ефимов: мероприятия о промышленности Москвы пройдут на выставке "Россия"
Ефимов: мероприятия о промышленности Москвы пройдут на выставке "Россия" - РИА Новости, 13.03.2024
Ефимов: мероприятия о промышленности Москвы пройдут на выставке "Россия"
Посетители Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 14 по 24 марта смогут стать участниками серии мероприятий о московской промышленности, заявил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:05
2024-03-13T10:07
выставка-форум "россия"
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
технологии
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911522265_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_dca3495515416c85be0d3da01780a144.jpg
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Посетители Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 14 по 24 марта смогут стать участниками серии мероприятий о московской промышленности, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Столица является локомотивом развития экономики России по многим направлениям, в том числе в промышленности. Только за 2023 год обрабатывающие производства Москвы без учета нефтеперерабатывающей отрасли увеличили выпуск товаров на 22,3%. Это стало возможно в том числе благодаря работе города: компаниям доступно более 20 различных системных мер поддержки. На выставке будут представлены достижения столичных предприятий", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что выставка "Россия" была открыта в ноябре 2023 года. В рамках нее регионы представляют свои достижения. Мероприятия о промышленности пройдут в пространстве Москвы.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что запланировано провести порядка 30 мероприятий на протяжении 11 дней. Посетить можно будет встречи с приглашенными экспертами из ведущих столичных компаний. Желающие смогут ознакомиться с производствами через тематические квизы, викторины и мастер-классы.Так, в рамках программы пройдет мастер-класс по лазерной резке от компании "Лассард". Гостям выставки покажут, как наносятся гравировки на разные ручки и брелоки с помощью гравера 3D, который был произведен столичной компанией. Также можно будет посетить мастер-класс по работе с мильтиметром от инженера по наладке технологического оборудования с производства микроэлектроники "Микрон".Кроме того, посетители выставки "Россия" смогут узнать, как развиваются кабельные производства в столице. Представитель компании "Спецкабель" поделится информацией о применении продукции в разных отраслях, покажет образцы новых изделий и объяснит, как отличить качественный силовой кабель.В рамках серии мероприятий о московской промышленности запланированы встречи "Трансформация города" и "Дизайн вне времени". Руководитель магистерской программы "Промдизайн и инжиниринг" НИТУ МИСиС расскажет о своем опыте внедрения промдизайна в инфраструктуру Москвы и обсудит улучшение городской среды.Посетителям выставки также будет представлен проект столичного правительства "Московская техническая школа". Они смогут обсудить направления подготовки кадров для промышленных предприятий.В рамках серии мероприятий, посвященных московской промышленности, будет возможность выиграть памятные призы, поучаствовав в викторине.Все желающие посетить серию мероприятий могут ознакомиться с расписанием на сайте выставки.Ранее Ефимов сообщал, что показатели производства в Москве в январе 2024 года на 17,8% превышают показатели за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20240308/yuvelirka-1931805672.html
https://ria.ru/20240311/kontrakty-1931829593.html
https://ria.ru/20240307/zavody-1931580614.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911522265_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_522df427c3b124ab84c7595c62e075b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, технологии, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Технологии, Выставка-форум "Россия"

Ефимов: мероприятия о промышленности Москвы пройдут на выставке "Россия"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Посетители Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 14 по 24 марта смогут стать участниками серии мероприятий о московской промышленности, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Столица является локомотивом развития экономики России по многим направлениям, в том числе в промышленности. Только за 2023 год обрабатывающие производства Москвы без учета нефтеперерабатывающей отрасли увеличили выпуск товаров на 22,3%. Это стало возможно в том числе благодаря работе города: компаниям доступно более 20 различных системных мер поддержки. На выставке будут представлены достижения столичных предприятий", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что выставка "Россия" была открыта в ноябре 2023 года. В рамках нее регионы представляют свои достижения. Мероприятия о промышленности пройдут в пространстве Москвы.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что запланировано провести порядка 30 мероприятий на протяжении 11 дней. Посетить можно будет встречи с приглашенными экспертами из ведущих столичных компаний. Желающие смогут ознакомиться с производствами через тематические квизы, викторины и мастер-классы.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Ефимов: выпуск ювелирных изделий увеличился в Москве на 65,2 процента
8 марта, 12:08
Так, в рамках программы пройдет мастер-класс по лазерной резке от компании "Лассард". Гостям выставки покажут, как наносятся гравировки на разные ручки и брелоки с помощью гравера 3D, который был произведен столичной компанией. Также можно будет посетить мастер-класс по работе с мильтиметром от инженера по наладке технологического оборудования с производства микроэлектроники "Микрон".
Кроме того, посетители выставки "Россия" смогут узнать, как развиваются кабельные производства в столице. Представитель компании "Спецкабель" поделится информацией о применении продукции в разных отраслях, покажет образцы новых изделий и объяснит, как отличить качественный силовой кабель.
В рамках серии мероприятий о московской промышленности запланированы встречи "Трансформация города" и "Дизайн вне времени". Руководитель магистерской программы "Промдизайн и инжиниринг" НИТУ МИСиС расскажет о своем опыте внедрения промдизайна в инфраструктуру Москвы и обсудит улучшение городской среды.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Ефимов: до 80% контрактов на портале поставщиков — на российскую продукцию
11 марта, 14:05
Посетителям выставки также будет представлен проект столичного правительства "Московская техническая школа". Они смогут обсудить направления подготовки кадров для промышленных предприятий.
В рамках серии мероприятий, посвященных московской промышленности, будет возможность выиграть памятные призы, поучаствовав в викторине.
Все желающие посетить серию мероприятий могут ознакомиться с расписанием на сайте выставки.
Ранее Ефимов сообщал, что показатели производства в Москве в январе 2024 года на 17,8% превышают показатели за аналогичный период прошлого года.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Ефимов: заводы Москвы за год вдвое увеличили выпуск электрооборудования
7 марта, 09:06
 
Выставка-форум "Россия"Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваТехнологииВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала