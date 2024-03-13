https://ria.ru/20240313/memorial-1932732698.html

Российское посольство призвало ФРГ принять меры после осквернения мемориала

Российское посольство призвало ФРГ принять меры после осквернения мемориала - РИА Новости, 13.03.2024

Российское посольство призвало ФРГ принять меры после осквернения мемориала

В посольстве Российской Федерации в Германии в связи с осквернением мемориала советским воинам в Пренцлау призвали немецкие власти к принятию должных мер по... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:31

2024-03-13T14:31

2024-03-13T14:31

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БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. В посольстве Российской Федерации в Германии в связи с осквернением мемориала советским воинам в Пренцлау призвали немецкие власти к принятию должных мер по охране таких объектов согласно двустороннему межправительственному соглашению, сообщается в заявлении на сайте дипломатического ведомства. В понедельник полиция федеральной земли Бранденбург сообщила, что неизвестные нанесли граффити на мемориал павшим советским воинам в городе Пренцлау на северо-западе Германии. После инцидента председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку осквернению мемориала. "Призываем германские органы власти принимать все необходимые меры по обеспечению неприкосновенности и безопасности воинских мемориалов, как это следует из обязательств германской стороны в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года", - говорится в комментарии посольства РФ. В посольстве с сожалением констатировали наличие актов вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов в ФРГ, но выразили признательность за оперативную реакцию городских властей по устранению последствий и очистке монумента, в которой принял личное участие бургомистр города. "Выражаем надежду, что личности преступников будут установлены и они понесут заслуженное наказание", - добавили в дипломатическом ведомстве. Пренцлау был взят под контроль Красной армией 27 апреля 1945 года в ходе Берлинской наступательной операции.

https://ria.ru/20240209/memorial-1926436771.html

https://ria.ru/20240224/litva-1929273321.html

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александр бастрыкин, россия, в мире, германия, бранденбург