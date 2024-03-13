https://ria.ru/20240313/medpomosch-1932805715.html

Мурашко рассказал о росте удовлетворенности медпомощью у россиян

Мурашко рассказал о росте удовлетворенности медпомощью у россиян - РИА Новости, 13.03.2024

Мурашко рассказал о росте удовлетворенности медпомощью у россиян

Уровень удовлетворённости населения медицинской помощью с 2020 года вырос в 1,5 раза, результат хороший, но ещё есть куда расти, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T19:07

2024-03-13T19:07

2024-03-13T19:08

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Уровень удовлетворённости населения медицинской помощью с 2020 года вырос в 1,5 раза, результат хороший, но ещё есть куда расти, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "С 2020 года уровень удовлетворённости вырос практически в полтора раза. Это хороший результат. Безусловно, есть куда расти", — сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Согласно презентации министра к выступлению, показатель удовлетворенности населения медицинской помощью в 2023 году составил 47,6%, план на 2024 год - 51,6%. Для его достижения предстоит работа над сокращением времени ожидания у кабинета врача и улучшением записи на приём, отмечается в презентации.

https://ria.ru/20240313/gosuslugi-1932726157.html

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общество, россия, михаил мурашко, госдума рф, здоровье - общество