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Мурашко рассказал о росте удовлетворенности медпомощью у россиян - РИА Новости, 13.03.2024
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19:07 13.03.2024 (обновлено: 19:08 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/medpomosch-1932805715.html
Мурашко рассказал о росте удовлетворенности медпомощью у россиян
Мурашко рассказал о росте удовлетворенности медпомощью у россиян - РИА Новости, 13.03.2024
Мурашко рассказал о росте удовлетворенности медпомощью у россиян
Уровень удовлетворённости населения медицинской помощью с 2020 года вырос в 1,5 раза, результат хороший, но ещё есть куда расти, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T19:07
2024-03-13T19:08
общество
россия
михаил мурашко
госдума рф
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Уровень удовлетворённости населения медицинской помощью с 2020 года вырос в 1,5 раза, результат хороший, но ещё есть куда расти, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "С 2020 года уровень удовлетворённости вырос практически в полтора раза. Это хороший результат. Безусловно, есть куда расти", — сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Согласно презентации министра к выступлению, показатель удовлетворенности населения медицинской помощью в 2023 году составил 47,6%, план на 2024 год - 51,6%. Для его достижения предстоит работа над сокращением времени ожидания у кабинета врача и улучшением записи на приём, отмечается в презентации.
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общество, россия, михаил мурашко, госдума рф, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Здоровье - Общество
Мурашко рассказал о росте удовлетворенности медпомощью у россиян

Мурашко: уровень удовлетворённости медпомощью в РФ вырос с 2020 года в 1,5 раза

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМедицинское оборудование
Медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Уровень удовлетворённости населения медицинской помощью с 2020 года вырос в 1,5 раза, результат хороший, но ещё есть куда расти, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"С 2020 года уровень удовлетворённости вырос практически в полтора раза. Это хороший результат. Безусловно, есть куда расти", — сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Согласно презентации министра к выступлению, показатель удовлетворенности населения медицинской помощью в 2023 году составил 47,6%, план на 2024 год - 51,6%. Для его достижения предстоит работа над сокращением времени ожидания у кабинета врача и улучшением записи на приём, отмечается в презентации.
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