https://ria.ru/20240313/maslenitsa-1850944473.html

Масленица в Москве-2024: мероприятия и основные локации

Масленица в Москве 2024: программа мероприятий, где будут проходить гуляния

Масленица в Москве-2024: мероприятия и основные локации

Основные мероприятия, посвященные Масленице 2024 в Москве, пройдут в выходные дни – 16 и 17 марта. Программа включает интерактивные развлечения, концерты,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:26

2024-03-13T12:26

2024-03-13T12:26

масленица

россия

развлечения

религия

религиозные праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565093729_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_9f5c26fa8e415504d57a17a1f197c8bc.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Основные мероприятия, посвященные Масленице 2024 в Москве, пройдут в выходные дни – 16 и 17 марта. Программа включает интерактивные развлечения, концерты, выставки, ярмарки на разных площадках – в парках, театрах, музеях, усадьбах. Где пройдут массовые гуляния с угощениями, хороводами, сжиганием чучела, праздничная афиша — в материале РИА Новости.Масленица в МосквеМасленичная неделя в 2024 году пройдет в России с 11 по 17 марта. Жителей и гостей столицы в эти дни ждут выставки и мастер-классы, состязания и конкурсы, интерактивные спектакли, а также ярмарки, кулинарные шоу, концерты и театральные выступления. Завершатся проводы зимы народными гуляниями с традиционным сожжением чучела Масленицы.Что посмотретьПраздничные локации города традиционно украсят фигуры соломенных Маслениц, стилизованные арт-объекты, фотозоны, декорации с историческими костюмами и представлениями. Откроются традиционные ярмарки, где можно отведать праздничные угощения, приобрести сувениры и принять участие в развлечениях.Где проходят гулянияОсновные мероприятия, посвященные Широкой Масленице, в Москве, пройдут в выходные дни – 16 и 17 марта. Познакомиться с традициями и обычаями народного праздника, знаменующего начало весны, можно будет в столичных музеях, парках, усадьбах, заповедниках.Программа мероприятий по днямВ Москве организуют различные спектакли, фестивали, интерактивные программы, выставки, экскурсии, мастер-классы, приуроченные к празднику Масленицы. Вот некоторые из мероприятий (полная программа празднования будет озвучена ближе к дате).До 24 марта музей-усадьба "Кусково" приглашает гостей познакомиться с историей Масленицы в старинном Дворце Шереметевых. Его хозяин, Петр Шереметьев, любил устраивать пышные празднества для своих знатных и именитых гостей. Посетителям представится возможность окунутся в атмосферу XVIII-ого столетия и увидеть старинные интерьеры и произведения искусства из собрания Шереметьевых и коллекции музея.Далее гостей усадьбы ждет выступление фольклорного ансамбля и веселые уличные забавы. Все желающие смогут посоревноваться в перетягивании каната, стать музыкантом народного оркестра, поучаствовать в веселых играх, масленичной карусели, хороводах и эстафетах.Неизменной популярностью у посетителей пользуются масленичные мастер-классы. Участники могут своими руками сделать куклу-масленицу — древний славянский оберег. В старину верили, что он защищает от всякого сглаза и темных сил. Также будет возможность создать эко-кормушку для птиц. А еще можно будет расписать фарфоровую тарелку и нарисовать на ней акриловыми красками солнце — главный символ праздника.С 1 по 24 марта музей-заповедник "Коломенское" приготовили сразу несколько интерактивных программ. Одна из них — "Масленица" — посвящена празднованию Масленицы на Руси. Участников приглашают на экскурсию по территории Государева двора и Вознесенской площади, посмотреть экспозицию "Вехи истории Коломенского", посетить музыкальное театрализованное представление и принять участие в старинных забавах в Медоварне.Другая — "Боярыня Масленица" — пройдет во Дворце царя Алексея Михайловича. Экскурсовод в аристократическом платье XVII века проведет гостей по женской половине Дворца, где проходила закрытая от посторонних глаз жизнь царицы и ее детей, отмечались семейные праздники, в том числе и Масленица. Это Передние сени хором царицы, Престольная палата царицы, царицына Мастерская палата, Моленная комната и комната императрицы Елизаветы Петровны.У посетителей будет возможность узнать, чем занималась царская семья, когда весь народ веселился и развлекался, о судьбе царевен, жизнь которых была окутана тайной, каким образом праздник Масленицы, претерпевая изменения, сохранился до наших дней и многое другое. Также в программе – катание на конных повозках и, конечно же, вкусные блины и чай.С 8 по 17 марта традиционные масленичные гуляния пройдут в музее-усадьбе "Царицыно". С 11:00 на трех интерактивных зонах приглашают на традиционные русские забавы: перетягивание каната, прыжки в мешках и бросание колец. В 13:00 стартуют масштабные масленичные шествия от метро "Царицыно" и "Орехово", которые сойдутся в большом хороводе на площади у Большого дворца.А после начнется праздничный концерт. На сцену выйдут фольклорные коллективы "Петр Валентинович", "Товарищество Вечерняя Москва" и "Комонь". Также выступит певица УЛА, чье творчество представляет собой смесь авторской электронной музыки и балалайки. Лирические народные песни о любви, энергичные плясовые, рейв-частушки исполнит Даня Воронков.Со 2 по 31 марта в Измайловском кремле организована детская программа "Как на масленой неделе". Юным гостям расскажут интересные факты о каждом дне масленичной недели и поверьях, связанных с ними. Также их ждут игры и пляски с Девушками-Хороводушками и различные забавы под сопровождение баяна. В Музее Игрушки проведут мастер класс "Кукла Масленичка". На улице состоится традиционное сжигание чучела, а после всех приглашают на чаепитие с блинами.Кроме того, участники отправятся в увлекательное путешествие по Измайловскому Кремлю. Их задача — отыскать 7 блинчиков, чтобы узнать, какое название имеет каждый из дней на масленичной неделе. Гости вместе с аниматорами будут водить хороводы, перетягивать канат, играть в различные игры. Не обойдется без сжигания чучела и вкусного чаепития. Под руководством профессионального художника ребята смогут изготовить оригинальную подвеску и дерева в виде масленичного солнышка. Где поесть вкусных блиновВ этом году полакомиться вкуснейшими блинами все желающие смогут почти во всех парках по всему городу и даже за его пределами. Например, в парке-музее Этномир (Калужская область, деревня Петрово). Ежегодно тут проводятся масштабные масленичные гуляния. Неотъемлемая составляющая праздника – ярмарка, где можно будет купить традиционные угощения и напитки. Традиционное угощение ожидает гостей Усадьбы Коломенское, парка Никола-Ленивец (Калужская область, деревня Никола-Ленивец).

https://ria.ru/20240304/proschenoe-1600758402.html

https://ria.ru/20240313/maslenitsa-1600125076.html

https://ria.ru/20240304/bliny-1806052939.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

масленица, россия, развлечения, религиозные праздники