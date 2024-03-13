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Россия получила неожиданную помощь в конфликте на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:33 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/makron-1932757297.html
Россия получила неожиданную помощь в конфликте на Украине, пишут СМИ
Россия получила неожиданную помощь в конфликте на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
Россия получила неожиданную помощь в конфликте на Украине, пишут СМИ
Макрон стремился восстановить доверие среди европейских сторонников Киева <...>, чтобы поколебать уверенность Москвы. Вместо этого он обнажил разногласия среди... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:33
2024-03-13T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
украина
киев
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона спровоцировали раскол в Евросоюзе в вопросе помощи Украине и помогли России, пишет Responsible Statecraft. "Макрон стремился восстановить доверие среди европейских сторонников Киева &lt;...&gt;, чтобы поколебать уверенность Москвы. Вместо этого он обнажил разногласия среди союзников по поводу того, как далеко они готовы зайти в защите Украины, и вбил клин в отношения с Германией", — говорится в публикации. В статье отмечается, что хотя инициатива французского президента скорее разделила, чем мобилизовала союзников, его активность демонстрирует зарождающееся понимание того, что Европа будет нести большую ответственность за вооружение Украинына фоне задержек в спонсировании Киева со стороны Вашингтона. В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932722565.html
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в мире, эммануэль макрон, украина, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Украина, Киев, НАТО
Россия получила неожиданную помощь в конфликте на Украине, пишут СМИ

RS: заявления Макрона об отправке войск на Украину помогли РФ и навредили Киеву

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона спровоцировали раскол в Евросоюзе в вопросе помощи Украине и помогли России, пишет Responsible Statecraft.

"Макрон стремился восстановить доверие среди европейских сторонников Киева <...>, чтобы поколебать уверенность Москвы. Вместо этого он обнажил разногласия среди союзников по поводу того, как далеко они готовы зайти в защите Украины, и вбил клин в отношения с Германией", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что хотя инициатива французского президента скорее разделила, чем мобилизовала союзников, его активность демонстрирует зарождающееся понимание того, что Европа будет нести большую ответственность за вооружение Украинына фоне задержек в спонсировании Киева со стороны Вашингтона.

В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронУкраинаКиевНАТО
 
 
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