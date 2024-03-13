Эксперт рассказал, зачем Макрон заявил об отправке войск на Украину
Безпалько: отправкой войск на Украину Макрон мстит РФ за свои провалы в Африке
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший в том числе о возможной отправке войск на Украину, хочет отомстить РФ за провалы Парижа в Африке и выделиться среди своих союзников, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву допустил, что антироссийские заявления официального Парижа могут быть обидой на происходящее в Африке. Однако Россия никого не выдавливала с континента - некоторые африканские лидеры сами захотели с ней сотрудничать, не желая работать с французами, подчеркнул Путин.
Агрессивные антироссийские заявления Макрона в украинском конфликте и поддержка Киева в том числе выступают местью России за утрату Парижем позиций в Африке, предположил Безпалько в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что риторика президента Франции связана и с грядущими выборами в Европарламент.
"Это и действия в рамках общей западной коалиции - попытка просто выделиться в рамках этой коалиции", - отметил собеседник агентства.
По его мнению, Макрон теоретически мог бы отправить какие-то силы на Украину, но однозначно лишь при поддержке других государств, как минимум, США.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.