https://ria.ru/20240313/latviya-1932826435.html

Москалькова попросит ООН защитить права российских избирателей в Латвии

Москалькова попросит ООН защитить права российских избирателей в Латвии - РИА Новости, 13.03.2024

Москалькова попросит ООН защитить права российских избирателей в Латвии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой не допустить того,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T21:55

2024-03-13T21:55

2024-03-13T21:55

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

в мире

россия

рига

латвия

татьяна москалькова

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_0:96:2448:1474_1920x0_80_0_0_8e748608a2fb265ec005b6ee3f6aa088.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой не допустить того, чтобы в Латвии проверяли документы российских избирателей на выборах президента РФ. Ранее руководитель латвийской государственной полиции Армандс Рукс заявил, что полиция, погранслужба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента России в Риге будут проверять у российских граждан документы при входе на избирательный участок - если ВНЖ будет просрочен, последует депортация. "Намерение Латвии ограничить доступ граждан России в посольство своей страны для голосования на выборах президента Российской Федерации является беспрецедентным грубейшим нарушением прав человека и посягательством на конституционные права граждан России. Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой предотвратить грубое нарушение основополагающих принципов Всеобщей декларации прав человека", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240313/vybory-1932805103.html

россия

рига

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выборы президента рф, в мире, россия, рига, латвия, татьяна москалькова, оон