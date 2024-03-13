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Москалькова попросит ООН защитить права российских избирателей в Латвии
Москалькова попросит ООН защитить права российских избирателей в Латвии - РИА Новости, 13.03.2024
Москалькова попросит ООН защитить права российских избирателей в Латвии
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой не допустить того,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T21:55
2024-03-13T21:55
2024-03-13T21:55
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой не допустить того, чтобы в Латвии проверяли документы российских избирателей на выборах президента РФ. Ранее руководитель латвийской государственной полиции Армандс Рукс заявил, что полиция, погранслужба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента России в Риге будут проверять у российских граждан документы при входе на избирательный участок - если ВНЖ будет просрочен, последует депортация. "Намерение Латвии ограничить доступ граждан России в посольство своей страны для голосования на выборах президента Российской Федерации является беспрецедентным грубейшим нарушением прав человека и посягательством на конституционные права граждан России. Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой предотвратить грубое нарушение основополагающих принципов Всеобщей декларации прав человека", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
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Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, В мире, Россия, Рига, Латвия, Татьяна Москалькова, ООН
Москалькова попросит ООН защитить права российских избирателей в Латвии
Москалькова попросит ООН не дать Латвии проверять документы избирателей РФ