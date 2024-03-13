https://ria.ru/20240313/kuzbass-1932689179.html

Цивилев: Кузбасс наращивает объемы молочной продукции

Цивилев: Кузбасс наращивает объемы молочной продукции - РИА Новости, 13.03.2024

Цивилев: Кузбасс наращивает объемы молочной продукции

Кузбасс наращивает объемы молочной продукции, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам его визита в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:57

2024-03-13T11:57

2024-03-13T12:29

кемеровская область

сергей цивилев

промышленновский район

молочные продукты

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КЕМЕРОВО, 13 мар – РИА Новости. Кузбасс наращивает объемы молочной продукции, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам его визита в Промышленновский район. В селе Ваганово сегодня открыт новый корпус животноводческого комплекса с цехом роботодоения. За счет ввода дополнительных мощностей объем производства молока на предприятии вырастет с 22 до 27 тысяч тонн в год. "За такими предприятиями — будущее молочного производства Кузбасса. Сейчас на рынке сельхозпродукции очень жесткая конкуренция, только современные автоматизированные комплексы с полным циклом могут развиваться в таких условиях. Наши хозяйства производят только половину от потребляемого регионом молока, нужно наращивать объемы. Мы возводим сразу несколько современных животноводческих комплексов и завод по глубокой переработке молока, чтобы полностью обеспечивать кузбассовцев собственной продукцией. Как подчеркивает наш президент Владимир Путин, качество российских продуктов питания остается очень высоким", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что новый корпус АО "Ваганово" рассчитан на 520 коров. За состоянием здоровья животных, объемом их кормления и доения следят роботы. Система проверяет и качество полученного молока. Для обслуживания такого количества животных на обычном производстве потребовалось бы семь доярок и скотников. Сейчас в корпусе работают два оператора, которые по компьютеру следят за роботами. Корпус построили и оснастили за пять месяцев. В рамках государственной поддержки отрасли предприятию в 2023 году были выделены субсидии на капитальные вложения – 25 процентов из федерального и столько же из регионального бюджета. Общая сумма финансирования составила более 163 миллионов рублей. Также предусмотрено субсидирование до 50 процентов затрат на приобретение племенных животных. На эти цели было выделено 42 миллиона рублей. Проект реализован при поддержке Сбера, который предоставил кредитные средства в размере 480 миллионов рублей на льготных условиях. "Совместно с правительством Кузбасса мы реализуем ряд крупных проектов, в том числе в области сельского хозяйства. Мы рады, что наши партнеры не останавливаются на достигнутом и стремятся всесторонне развивать экономику региона. В свою очередь Сбер всегда готов оказать поддержку и содействие в реализации этих значимых инициатив", — приводятся в сообщении слова председателя Сибирского банка Сбербанка Дмитрия Солнцева. Модернизация молочного производства началась в 2020 году. Переход на автоматическое управление доения позволяет снизить нагрузку на дояров и решить проблему кадрового обеспечения отрасли молочного животноводства. На предприятии трудятся 230 человек. Суточный надой на роботизированной системе составляет 28 литров на голову. Сейчас в АО "Ваганово" — 5708 голов крупного рогатого скота, 2300 из которых — дойное стадо. Животноводческий комплекс — один из крупнейших в регионе, на его долю приходится более 15% всего объема производства молока в Кузбассе. Здесь действует полный цикл выращивания животных, отвечающий мировым стандартам. В племенном репродукторе разводят крупный рогатый скот голштинской и черно-пестрой пород. В начале марта Сергей Цивилев дал старт строительству завода по глубокой переработке молока в Топкинском округе и подчеркнул, что это стратегически значимое направление.

https://ria.ru/20240312/vystavka-1932502127.html

https://ria.ru/20240312/kuzbass-1932492813.html

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промышленновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, сергей цивилев, промышленновский район, молочные продукты