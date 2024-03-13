https://ria.ru/20240313/kredity-1932783947.html

Около 700 кировских бизнесменов получили льготные кредиты в 2023 году

Около 700 кировских бизнесменов получили льготные кредиты в 2023 году - РИА Новости, 13.03.2024

Около 700 кировских бизнесменов получили льготные кредиты в 2023 году

В 2023 году около 700 бизнесменов из Кировской области воспользовались льготной финансовой поддержкой, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:45

2024-03-13T17:45

2024-03-13T17:45

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В 2023 году около 700 бизнесменов из Кировской области воспользовались льготной финансовой поддержкой, сообщает пресс-служба регионального правительства. Для малого и среднего бизнеса региона областной фонд поддержки предпринимателей, центр "Мой бизнес" предлагают 15 программ льготного кредитования. В 2023 году спросом пользовались микрозаймы для предприятий, работающих в сферах приоритетных видов экономической деятельности и начинающих предпринимателей. Линейка финансовых продуктов для малого бизнеса региона оптимизирована и рассчитана для поддержки разных направлений деятельности. Как говорится в сообщении, для самозанятых подготовлена спецпрограмма. Этим гражданам предоставляют займ до 500 тысяч рублей по ставке 6 % годовых. Период займа – до трех лет. Для соцпредпринимателей доступны займы в размере до трех миллионов рублей, которые можно направить на покупку основных или пополнение оборотных средств. Для поддержки проектов инициативных кировчан (ППМИ) предоставляются льготные заемные средства в размере до трех миллионов рублей под 2% годовых. Каждая программа содержит определенный алгоритм получения льготного займа. Кредитный эксперт центра "Мой бизнес" бесплатно проконсультирует и сопроводит предпринимателя на всех этапах до и после выдачи займа, поможет с оформлением документации. Как рассказал директор центра "Мой бизнес" Владимир Скобелкин, чтобы получить займ не нужны дополнительные комиссии, страховки и сборы. "Предприниматели всегда могут рассчитывать на помощь специалистов кредитного отдела и рассчитать график погашения. Помогаем в развитии бизнеса", — цитирует пресс-служба Скобелкина.

https://ria.ru/20240221/zaymy-1928716459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , кировская область, бизнес, предприниматели