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Около 700 кировских бизнесменов получили льготные кредиты в 2023 году
Около 700 кировских бизнесменов получили льготные кредиты в 2023 году - РИА Новости, 13.03.2024
Около 700 кировских бизнесменов получили льготные кредиты в 2023 году
В 2023 году около 700 бизнесменов из Кировской области воспользовались льготной финансовой поддержкой, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:45
2024-03-13T17:45
2024-03-13T17:45
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В 2023 году около 700 бизнесменов из Кировской области воспользовались льготной финансовой поддержкой, сообщает пресс-служба регионального правительства. Для малого и среднего бизнеса региона областной фонд поддержки предпринимателей, центр "Мой бизнес" предлагают 15 программ льготного кредитования. В 2023 году спросом пользовались микрозаймы для предприятий, работающих в сферах приоритетных видов экономической деятельности и начинающих предпринимателей. Линейка финансовых продуктов для малого бизнеса региона оптимизирована и рассчитана для поддержки разных направлений деятельности. Как говорится в сообщении, для самозанятых подготовлена спецпрограмма. Этим гражданам предоставляют займ до 500 тысяч рублей по ставке 6 % годовых. Период займа – до трех лет. Для соцпредпринимателей доступны займы в размере до трех миллионов рублей, которые можно направить на покупку основных или пополнение оборотных средств. Для поддержки проектов инициативных кировчан (ППМИ) предоставляются льготные заемные средства в размере до трех миллионов рублей под 2% годовых. Каждая программа содержит определенный алгоритм получения льготного займа. Кредитный эксперт центра "Мой бизнес" бесплатно проконсультирует и сопроводит предпринимателя на всех этапах до и после выдачи займа, поможет с оформлением документации. Как рассказал директор центра "Мой бизнес" Владимир Скобелкин, чтобы получить займ не нужны дополнительные комиссии, страховки и сборы. "Предприниматели всегда могут рассчитывать на помощь специалистов кредитного отдела и рассчитать график погашения. Помогаем в развитии бизнеса", — цитирует пресс-служба Скобелкина.
https://ria.ru/20240221/zaymy-1928716459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , кировская область, бизнес, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Кировская область, Бизнес, Предприниматели
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В 2023 году около 700 бизнесменов из Кировской области воспользовались льготной финансовой поддержкой, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для малого и среднего бизнеса региона областной фонд поддержки предпринимателей, центр "Мой бизнес" предлагают 15 программ льготного кредитования.
В 2023 году спросом пользовались микрозаймы для предприятий, работающих в сферах приоритетных видов экономической деятельности и начинающих предпринимателей. Линейка финансовых продуктов для малого бизнеса региона оптимизирована и рассчитана для поддержки разных направлений деятельности.
Как говорится в сообщении, для самозанятых подготовлена спецпрограмма. Этим гражданам предоставляют займ до 500 тысяч рублей по ставке 6 % годовых. Период займа – до трех лет.
Для соцпредпринимателей
доступны займы в размере до трех миллионов рублей, которые можно направить на покупку основных или пополнение оборотных средств.
Для поддержки проектов инициативных кировчан (ППМИ) предоставляются льготные заемные средства в размере до трех миллионов рублей под 2% годовых.
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Каждая программа содержит определенный алгоритм получения льготного займа. Кредитный эксперт центра "Мой бизнес" бесплатно проконсультирует и сопроводит предпринимателя на всех этапах до и после выдачи займа, поможет с оформлением документации.
Как рассказал директор центра "Мой бизнес" Владимир Скобелкин, чтобы получить займ не нужны дополнительные комиссии, страховки и сборы.
"Предприниматели всегда могут рассчитывать на помощь специалистов кредитного отдела и рассчитать график погашения. Помогаем в развитии бизнеса", — цитирует пресс-служба Скобелкина.