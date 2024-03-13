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Тюменская область поможет Краснодону с проектом "Читающий автобус" - РИА Новости, 13.03.2024
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Тюменская область
 
13:49 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/krasnodon-1932721728.html
Тюменская область поможет Краснодону с проектом "Читающий автобус"
Тюменская область поможет Краснодону с проектом "Читающий автобус" - РИА Новости, 13.03.2024
Тюменская область поможет Краснодону с проектом "Читающий автобус"
Правительство Тюменской области поможет юным жителям Луганской Народной Республики воплотить в жизнь их инициативу о создании передвижной библиотеки "Читающий... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:49
2024-03-13T13:49
тюменская область
тюменская область
луганская народная республика
краснодон
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 13 мар – РИА Новости. Правительство Тюменской области поможет юным жителям Луганской Народной Республики воплотить в жизнь их инициативу о создании передвижной библиотеки "Читающий автобус", сообщил губернатор Александр Моор в среду на онлайн-встрече с жителями Краснодона. Инициатива отражена в сборнике "100 идей от детей", составленном по итогам программы "Послезавтра", которую курирует уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. При встрече с Моором она вручила ему эту книгу, и он для шефства выбрал библиотеку на колесах. "Идея передвижной библиотеки очень актуальна. Я сам люблю читать, причем именно бумажные книги. Читать нужно много, чтение расширяет кругозор и заставляет задуматься о важных вещах. В хороших умных книгах можно найти ответы на многие вопросы. Поэтому Тюменская область с большим удовольствием поможет в реализации вашей идеи", – пояснил детям свой выбор губернатор. Моор рассказал участникам видеовстречи, что регион приобретет и оборудует автобус, а школьникам предложил подумать, какие именно книги должны быть в "Читающем автобусе", и составить список нужной литературы. Тюменская область с июня 2022 года шефствует над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Сотрудничество ведется в различных сферах, в том числе и в культуре, но впервые регион участвует в проекте, авторы которого — дети, отметил губернатор. Он подчеркнул, что для него "принципиально важно поддерживать детские и молодежные инициативы", добавив, что "у молодых людей должна быть уверенность в том, что их идеи востребованы, и в том, что есть возможность их реализовать".
https://ria.ru/20240313/molodezh-1932718020.html
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тюменская область, луганская народная республика, краснодон, александр моор, мария львова-белова
Тюменская область, Тюменская область, Луганская Народная Республика, Краснодон, Александр Моор, Мария Львова-Белова

Тюменская область поможет Краснодону с проектом "Читающий автобус"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 13 мар – РИА Новости. Правительство Тюменской области поможет юным жителям Луганской Народной Республики воплотить в жизнь их инициативу о создании передвижной библиотеки "Читающий автобус", сообщил губернатор Александр Моор в среду на онлайн-встрече с жителями Краснодона.
Инициатива отражена в сборнике "100 идей от детей", составленном по итогам программы "Послезавтра", которую курирует уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. При встрече с Моором она вручила ему эту книгу, и он для шефства выбрал библиотеку на колесах.
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"Идея передвижной библиотеки очень актуальна. Я сам люблю читать, причем именно бумажные книги. Читать нужно много, чтение расширяет кругозор и заставляет задуматься о важных вещах. В хороших умных книгах можно найти ответы на многие вопросы. Поэтому Тюменская область с большим удовольствием поможет в реализации вашей идеи", – пояснил детям свой выбор губернатор.
Моор рассказал участникам видеовстречи, что регион приобретет и оборудует автобус, а школьникам предложил подумать, какие именно книги должны быть в "Читающем автобусе", и составить список нужной литературы.
Тюменская область с июня 2022 года шефствует над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Сотрудничество ведется в различных сферах, в том числе и в культуре, но впервые регион участвует в проекте, авторы которого — дети, отметил губернатор. Он подчеркнул, что для него "принципиально важно поддерживать детские и молодежные инициативы", добавив, что "у молодых людей должна быть уверенность в том, что их идеи востребованы, и в том, что есть возможность их реализовать".
 
Тюменская областьТюменская областьЛуганская Народная РеспубликаКраснодонАлександр МоорМария Львова-Белова
 
 
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