https://ria.ru/20240313/krasnodon-1932721728.html

Тюменская область поможет Краснодону с проектом "Читающий автобус"

Тюменская область поможет Краснодону с проектом "Читающий автобус" - РИА Новости, 13.03.2024

Тюменская область поможет Краснодону с проектом "Читающий автобус"

Правительство Тюменской области поможет юным жителям Луганской Народной Республики воплотить в жизнь их инициативу о создании передвижной библиотеки "Читающий... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:49

2024-03-13T13:49

2024-03-13T13:49

тюменская область

тюменская область

луганская народная республика

краснодон

александр моор

мария львова-белова

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ТЮМЕНЬ, 13 мар – РИА Новости. Правительство Тюменской области поможет юным жителям Луганской Народной Республики воплотить в жизнь их инициативу о создании передвижной библиотеки "Читающий автобус", сообщил губернатор Александр Моор в среду на онлайн-встрече с жителями Краснодона. Инициатива отражена в сборнике "100 идей от детей", составленном по итогам программы "Послезавтра", которую курирует уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. При встрече с Моором она вручила ему эту книгу, и он для шефства выбрал библиотеку на колесах. "Идея передвижной библиотеки очень актуальна. Я сам люблю читать, причем именно бумажные книги. Читать нужно много, чтение расширяет кругозор и заставляет задуматься о важных вещах. В хороших умных книгах можно найти ответы на многие вопросы. Поэтому Тюменская область с большим удовольствием поможет в реализации вашей идеи", – пояснил детям свой выбор губернатор. Моор рассказал участникам видеовстречи, что регион приобретет и оборудует автобус, а школьникам предложил подумать, какие именно книги должны быть в "Читающем автобусе", и составить список нужной литературы. Тюменская область с июня 2022 года шефствует над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Сотрудничество ведется в различных сферах, в том числе и в культуре, но впервые регион участвует в проекте, авторы которого — дети, отметил губернатор. Он подчеркнул, что для него "принципиально важно поддерживать детские и молодежные инициативы", добавив, что "у молодых людей должна быть уверенность в том, что их идеи востребованы, и в том, что есть возможность их реализовать".

https://ria.ru/20240313/molodezh-1932718020.html

тюменская область

луганская народная республика

краснодон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюменская область, луганская народная республика, краснодон, александр моор, мария львова-белова