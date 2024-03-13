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Жителя Курской области контузило при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 13.03.2024 (обновлено: 10:25 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/kontuziya-1932662707.html
Жителя Курской области контузило при обстреле ВСУ
Жителя Курской области контузило при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
Жителя Курской области контузило при обстреле ВСУ
Посёлок Тёткино Глушковского района Курской области был обстрелян со стороны Украины, местный житель получил контузию, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:19
2024-03-13T10:25
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
глушковский район
роман старовойт
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КУРСК, 13 мар – РИА Новости. Посёлок Тёткино Глушковского района Курской области был обстрелян со стороны Украины, местный житель получил контузию, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Посёлок Тёткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Один местный житель получил контузию. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают ему всю необходимую помощь. Информация по повреждению имущества уточняется", - написал Старовойт.Поселок Тёткино периодически подвергается атакам по стороны ВСУ. Во вторник, по данным Минобороны РФ, российские подразделения отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в этом районе.Позже Минобороны опубликовало кадры из Теткино, отметив, что в поселке "продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт, местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно".
https://ria.ru/20240312/tetkino-1932516342.html
курская область
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курская область, происшествия, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Глушковский район, Роман Старовойт
Жителя Курской области контузило при обстреле ВСУ

Старовойт: жителя курского поселка Теткино контузило при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КУРСК, 13 мар – РИА Новости. Посёлок Тёткино Глушковского района Курской области был обстрелян со стороны Украины, местный житель получил контузию, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Посёлок Тёткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Один местный житель получил контузию. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают ему всю необходимую помощь. Информация по повреждению имущества уточняется", - написал Старовойт.
Поселок Тёткино периодически подвергается атакам по стороны ВСУ. Во вторник, по данным Минобороны РФ, российские подразделения отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в этом районе.
Позже Минобороны опубликовало кадры из Теткино, отметив, что в поселке "продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт, местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно".
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияГлушковский районРоман Старовойт
 
 
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