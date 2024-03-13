https://ria.ru/20240313/kontuziya-1932662707.html

Жителя Курской области контузило при обстреле ВСУ

Жителя Курской области контузило при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024

Жителя Курской области контузило при обстреле ВСУ

Посёлок Тёткино Глушковского района Курской области был обстрелян со стороны Украины, местный житель получил контузию, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:19

2024-03-13T10:19

2024-03-13T10:25

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

глушковский район

роман старовойт

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КУРСК, 13 мар – РИА Новости. Посёлок Тёткино Глушковского района Курской области был обстрелян со стороны Украины, местный житель получил контузию, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Посёлок Тёткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Один местный житель получил контузию. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают ему всю необходимую помощь. Информация по повреждению имущества уточняется", - написал Старовойт.Поселок Тёткино периодически подвергается атакам по стороны ВСУ. Во вторник, по данным Минобороны РФ, российские подразделения отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в этом районе.Позже Минобороны опубликовало кадры из Теткино, отметив, что в поселке "продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт, местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно".

https://ria.ru/20240312/tetkino-1932516342.html

курская область

глушковский район

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курская область, происшествия, глушковский район, роман старовойт