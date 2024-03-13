https://ria.ru/20240313/kondensatory-1932603172.html

Производитель конденсаторов стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"

Производитель конденсаторов стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 13.03.2024

Производитель конденсаторов стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"

Город предоставил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компании, которая специализируется на производстве конденсаторов, сообщил РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:13

2024-03-13T12:13

2024-03-13T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

геннадий дегтев

сергей собянин

технологии

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Город предоставил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компании, которая специализируется на производстве конденсаторов, сообщил в среду министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что благодаря этому статусу компания "Нюкон энерджи" сможет снизить налоговую нагрузку и направлять допсредства в свое развитие.Отмечается, что конденсаторы могут применяться для накопления заряда и энергии электрического поля в светотехнической продукции, силовой электронике, а также пусковых устройствах."В июле 2023 года компания разместила в индустриальном парке "Руднево" производство конденсаторов площадью 5,5 тысячи квадратных метров и создала более 80 рабочих мест. С того момента на предприятии изготовили уже свыше 200 тысяч единиц продукции. В ближайшее время новый резидент столичной ОЭЗ планирует наладить выпуск электронных компонентов, которые будут применяться в преобразователях легковых, грузовых и пассажирских электромобилей", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.По его словам, предприятием запланировано инвестировать в реализацию этого проекта более 370 млн руб. до конца 2025 года.На сегодняшний день компания занимается разработкой и серийным выпуском широкой линейки конденсаторов с использованием металлизированной полипропиленовой пленки и спецполимерного материала. С его помощью изделия компании обладают высокой влагостойкостью, вибростойкостью, теплоотдачей, повышенным пробивным напряжением.В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что данная компания обладает собственными научно-исследовательскими разработками в области электротехники. Производство на 70% оснащено российским оборудованием, 75% используемого сырья – отечественное. Он напомнил, что статус резидента особой экономической зоны позволяет в течение десяти лет не платить имущественный, земельный, транспортные налоги, а налог на прибыль составит вместо 20% всего 2%.В ДИПП уточнили, что эта компания стала одним из первых предприятий, чьи производственные мощности были размещены в индустриальном парке "Руднево".Как отметил гендиректор компании "Нюкон энерджи" Карен Халапян, предприятие продолжит инвестировать в собственное развитие благодаря преференциям, которые предполагает статус резидента особой экономической зоны.ОЭЗ "Технополис Москва" – это территория с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Как ранее заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, ее площадь превысила 280 га. Московская ОЭЗ на протяжении нескольких лет – лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Овчинский сообщил, что игру "Ну, погоди!", приемники "Микро", "Эра" и другие образцы ретротехники, а также современные изделия российской микроэлектронной отрасли можно увидеть в открывшемся после реконструкции музее "Ангстрем", который располагается в ОЭЗ "Технополис Москва".

https://ria.ru/20240306/proizvodstvo-1931330439.html

https://ria.ru/20240302/muzey-1930599125.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, геннадий дегтев, сергей собянин, технологии