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Британия оставит комплекс ПВО Sky Sabre на дежурстве в Польше до конца года
Британия оставит комплекс ПВО Sky Sabre на дежурстве в Польше до конца года - РИА Новости, 13.03.2024
Британия оставит комплекс ПВО Sky Sabre на дежурстве в Польше до конца года
Великобритания оставит свой комплекс ПРО Sky Sabre на дежурстве в Польше до конца года, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:19
2024-03-13T16:19
2024-03-13T16:30
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ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Великобритания оставит свой комплекс ПРО Sky Sabre на дежурстве в Польше до конца года, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на совместной пресс-конференции с главой минобороны Великобритании Грантом Шаппсом.Великобритания развернула в Польше свою систему ПВО Sky Sabre в 2022 году. Британское подразделение Sky Sabre занимается охраной хаба в Жешуве, через который идут поставки вооружения и военной техники на Украину."Система противовоздушной обороны – это фундаментальный вопрос. Охрана аэродрома в Ясенке, охрана дороги, по которой военная техника и гуманитарная помощь поступает на Украину, – это приоритетное дело. Господин министр объявил, что система противовоздушной и противоракетной обороны Sky Sabre останется в Польше дольше. Она должна была находиться здесь до конца марта этого года. Но уже есть решение оставить его до конца года", - сказал Косиняк-Камыш.Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre в конце 2021 года. Новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. По имеющимся данным, Sky Sabre может одновременно управлять полетом 24 ракет, которые способны уничтожать истребители, дроны и бомбы с лазерным наведением.
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польша, великобритания, грант шаппс, украина, в мире
Польша, Великобритания, Грант Шаппс, Украина, В мире
Британия оставит комплекс ПВО Sky Sabre на дежурстве в Польше до конца года
МО Польши: Британия оставит ЗРК Sky Sabre в стране на дежурстве до конца года
ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Великобритания оставит свой комплекс ПРО Sky Sabre на дежурстве в Польше до конца года, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на совместной пресс-конференции с главой минобороны Великобритании Грантом Шаппсом.
Великобритания развернула в Польше свою систему ПВО Sky Sabre в 2022 году. Британское подразделение Sky Sabre занимается охраной хаба в Жешуве, через который идут поставки вооружения и военной техники на Украину
.
"Система противовоздушной обороны – это фундаментальный вопрос. Охрана аэродрома в Ясенке, охрана дороги, по которой военная техника и гуманитарная помощь поступает на Украину, – это приоритетное дело. Господин министр объявил, что система противовоздушной и противоракетной обороны Sky Sabre останется в Польше дольше. Она должна была находиться здесь до конца марта этого года. Но уже есть решение оставить его до конца года", - сказал Косиняк-Камыш.
Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre в конце 2021 года. Новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. По имеющимся данным, Sky Sabre может одновременно управлять полетом 24 ракет, которые способны уничтожать истребители, дроны и бомбы с лазерным наведением.
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