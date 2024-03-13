https://ria.ru/20240313/khezbolla-1932623330.html

"Хезболла" заявила об атаке израильских позиций

"Хезболла" заявила об атаке израильских позиций - РИА Новости, 13.03.2024

"Хезболла" заявила об атаке израильских позиций

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что во вторник атаковало 13 позиций израильских военных. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T02:09

2024-03-13T02:09

2024-03-13T02:09

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ливан

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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КАИР, 13 мар - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что во вторник атаковало 13 позиций израильских военных. В заявлении "Хезболлах" отмечается, что за последние сутки бойцы движения обстреляли десять позиций на западном направлении и три на восточном. Движение подчеркнуло, что большинство ударов было нанесено ракетами. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240310/operatsiya-1932194272.html

https://ria.ru/20240312/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина