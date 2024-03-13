https://ria.ru/20240313/kadyrov-1932821774.html

Кадыров показал кадры поражения ВСУ при попытке прорыва российской границы

Кадыров показал кадры поражения ВСУ при попытке прорыва российской границы - РИА Новости, 13.03.2024

Кадыров показал кадры поражения ВСУ при попытке прорыва российской границы

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился в Telegram-канале кадрами уничтожения украинских ДРГ, попытавшихся проникнуть на территорию России. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T20:58

2024-03-13T20:58

2024-03-13T22:46

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 13 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился в Telegram-канале кадрами уничтожения украинских ДРГ, попытавшихся проникнуть на территорию России. "Харьковское направление. Накануне подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва государственной границы. Наступление осуществлялось при помощи тяжелой боевой техники. Боевики укронато вероятнее всего думали, что это кратно повысит их шансы на успех", — написал Кадыров.Чеченский лидер подчеркнул, что это уже не первый раз, когда противник недооценивает российские силы, что приводит к трагическому для него исходу.По его словам, удары по диверсантам наносили быстро и точно благодаря эффективному взаимодействию воздушной разведки с артиллеристами и операторами беспилотников."В результате предпринятых мер наступавшие ликвидированы, а длинный список уничтоженной вражеской техники пополнил еще один танк", — заключил глава Чечни. Накануне около трех часов утра украинские террористы после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские военные совместно с Пограничной службой ФСБ отбили все атаки и не допустили нарушения границы.По данным Минобороны, при безуспешной попытке прорыва киевский режим потерял 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, украина, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность