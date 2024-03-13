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Промкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД - РИА Новости, 13.03.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/kabeli-1932603508.html
Промкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД
Промкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД - РИА Новости, 13.03.2024
Промкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД
Порядка 680 километров кабельной продукции для организации инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД-4 и МЦД-3) было поставлено столичным... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:13
2024-03-13T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
московская область (подмосковье)
владислав овчинский
россия
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Порядка 680 километров кабельной продукции для организации инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД-4 и МЦД-3) было поставлено столичным предприятием "Завод Москабель", сообщил в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Производством кабельно-проводниковой продукции в Москве занимаются около 20 компаний. Их изделия применяют при строительстве социальных объектов, транспортной инфраструктуры, жилых домов и других построек. Город активно поддерживает предприятия. Например, в 2022 году кабельному заводу столица присвоила статус промышленного комплекса. Это дает значительные налоговые льготы, что позволяет компании экономить и инвестировать средства в развитие", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что в 2023 году предприятие поставило порядка 680 км контактных проводов и несущего троса, которые были протянуты вдоль путей МЦД-4 и МЦД-3.Отмечается, что благодаря МЦД-4 было улучшено транспортное обслуживание более 20 районов столицы и нескольких городов Московской области. МЦД-3 связывает Ленинградское и Казанское направления железной дороги.В свою очередь, гендиректор компании Павел Моряков рассказал, что безгалогенные и огнестойкие кабели, произведенные на этом предприятии, применялись при возведении нового терминала аэропорта Толмачево.Кроме того, в 2022 году изделия данного завода попали в реестр российской промпродукции министерства промышленности и торговли России. Благодаря чему компания может принимать участие в тендерах для государственных и муниципальных нужд, а также крупных госкомпаний.Ранее Овчинский сообщал, что резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" запустил производство изделий для биологической очистки сточных вод.
https://ria.ru/20240307/moskva-1931640861.html
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московская область (подмосковье), владислав овчинский, россия, московские центральные диаметры (мцд)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Московская область (Подмосковье), Владислав Овчинский, Россия, Московские центральные диаметры (МЦД)

Промкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД

© Фото : Пресс-служба ДИПППромкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД
Промкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Промкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Порядка 680 километров кабельной продукции для организации инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД-4 и МЦД-3) было поставлено столичным предприятием "Завод Москабель", сообщил в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Производством кабельно-проводниковой продукции в Москве занимаются около 20 компаний. Их изделия применяют при строительстве социальных объектов, транспортной инфраструктуры, жилых домов и других построек. Город активно поддерживает предприятия. Например, в 2022 году кабельному заводу столица присвоила статус промышленного комплекса. Это дает значительные налоговые льготы, что позволяет компании экономить и инвестировать средства в развитие", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что в 2023 году предприятие поставило порядка 680 км контактных проводов и несущего троса, которые были протянуты вдоль путей МЦД-4 и МЦД-3.
Отмечается, что благодаря МЦД-4 было улучшено транспортное обслуживание более 20 районов столицы и нескольких городов Московской области. МЦД-3 связывает Ленинградское и Казанское направления железной дороги.
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В свою очередь, гендиректор компании Павел Моряков рассказал, что безгалогенные и огнестойкие кабели, произведенные на этом предприятии, применялись при возведении нового терминала аэропорта Толмачево.
Кроме того, в 2022 году изделия данного завода попали в реестр российской промпродукции министерства промышленности и торговли России. Благодаря чему компания может принимать участие в тендерах для государственных и муниципальных нужд, а также крупных госкомпаний.
Ранее Овчинский сообщал, что резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" запустил производство изделий для биологической очистки сточных вод.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосковская область (Подмосковье)Владислав ОвчинскийРоссияМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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