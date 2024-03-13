https://ria.ru/20240313/kabeli-1932603508.html

Промкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД

Промкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД - РИА Новости, 13.03.2024

Промкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД

Порядка 680 километров кабельной продукции для организации инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД-4 и МЦД-3) было поставлено столичным... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:13

2024-03-13T07:13

2024-03-13T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

московская область (подмосковье)

владислав овчинский

россия

московские центральные диаметры (мцд)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932602702_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_845418a00dd0f705884c6b03f3b24ea9.jpg

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Порядка 680 километров кабельной продукции для организации инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД-4 и МЦД-3) было поставлено столичным предприятием "Завод Москабель", сообщил в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Производством кабельно-проводниковой продукции в Москве занимаются около 20 компаний. Их изделия применяют при строительстве социальных объектов, транспортной инфраструктуры, жилых домов и других построек. Город активно поддерживает предприятия. Например, в 2022 году кабельному заводу столица присвоила статус промышленного комплекса. Это дает значительные налоговые льготы, что позволяет компании экономить и инвестировать средства в развитие", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что в 2023 году предприятие поставило порядка 680 км контактных проводов и несущего троса, которые были протянуты вдоль путей МЦД-4 и МЦД-3.Отмечается, что благодаря МЦД-4 было улучшено транспортное обслуживание более 20 районов столицы и нескольких городов Московской области. МЦД-3 связывает Ленинградское и Казанское направления железной дороги.В свою очередь, гендиректор компании Павел Моряков рассказал, что безгалогенные и огнестойкие кабели, произведенные на этом предприятии, применялись при возведении нового терминала аэропорта Толмачево.Кроме того, в 2022 году изделия данного завода попали в реестр российской промпродукции министерства промышленности и торговли России. Благодаря чему компания может принимать участие в тендерах для государственных и муниципальных нужд, а также крупных госкомпаний.Ранее Овчинский сообщал, что резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" запустил производство изделий для биологической очистки сточных вод.

https://ria.ru/20240307/moskva-1931640861.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), владислав овчинский, россия, московские центральные диаметры (мцд)