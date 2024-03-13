Промкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД
© Фото : Пресс-служба ДИПППромкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Промкомплекс столицы поставил кабели для модернизации инфраструктуры МЦД
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Порядка 680 километров кабельной продукции для организации инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД-4 и МЦД-3) было поставлено столичным предприятием "Завод Москабель", сообщил в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Производством кабельно-проводниковой продукции в Москве занимаются около 20 компаний. Их изделия применяют при строительстве социальных объектов, транспортной инфраструктуры, жилых домов и других построек. Город активно поддерживает предприятия. Например, в 2022 году кабельному заводу столица присвоила статус промышленного комплекса. Это дает значительные налоговые льготы, что позволяет компании экономить и инвестировать средства в развитие", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что в 2023 году предприятие поставило порядка 680 км контактных проводов и несущего троса, которые были протянуты вдоль путей МЦД-4 и МЦД-3.
Отмечается, что благодаря МЦД-4 было улучшено транспортное обслуживание более 20 районов столицы и нескольких городов Московской области. МЦД-3 связывает Ленинградское и Казанское направления железной дороги.
В свою очередь, гендиректор компании Павел Моряков рассказал, что безгалогенные и огнестойкие кабели, произведенные на этом предприятии, применялись при возведении нового терминала аэропорта Толмачево.
Кроме того, в 2022 году изделия данного завода попали в реестр российской промпродукции министерства промышленности и торговли России. Благодаря чему компания может принимать участие в тендерах для государственных и муниципальных нужд, а также крупных госкомпаний.
Ранее Овчинский сообщал, что резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" запустил производство изделий для биологической очистки сточных вод.