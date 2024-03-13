https://ria.ru/20240313/iznasilovanie-1932679592.html

В Омске двое студентов изнасиловали однокурсника, сообщил источник

В Омске двое студентов изнасиловали однокурсника, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2024

В Омске двое студентов изнасиловали однокурсника, сообщил источник

Следствие предъявило двум студентам Омского государственного технического университета обвинение в сексуальном насилии над однокурсником, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:18

2024-03-13T11:18

2024-03-13T11:18

происшествия

омск

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ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Следствие предъявило двум студентам Омского государственного технического университета обвинение в сексуальном насилии над однокурсником, рассказал РИА Новости в среду источник в силовых структурах. Инцидент произошел 8 марта, во Всемирный женский день, в одном из общежитий университета. "Двое избили третьего, совершили сексуальное насилие с использованием бутылки и искусственного фаллоса, забрали деньги, наручные часы и три книги по военной подготовке", - рассказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". По информации источника, молодые люди по решению суда заключены в СИЗО.

https://ria.ru/20240305/iznasilovanie-1931206278.html

омск

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омск