https://ria.ru/20240313/iznasilovanie-1932679592.html
В Омске двое студентов изнасиловали однокурсника, сообщил источник
В Омске двое студентов изнасиловали однокурсника, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2024
В Омске двое студентов изнасиловали однокурсника, сообщил источник
Следствие предъявило двум студентам Омского государственного технического университета обвинение в сексуальном насилии над однокурсником, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:18
2024-03-13T11:18
2024-03-13T11:18
происшествия
омск
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ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Следствие предъявило двум студентам Омского государственного технического университета обвинение в сексуальном насилии над однокурсником, рассказал РИА Новости в среду источник в силовых структурах. Инцидент произошел 8 марта, во Всемирный женский день, в одном из общежитий университета. "Двое избили третьего, совершили сексуальное насилие с использованием бутылки и искусственного фаллоса, забрали деньги, наручные часы и три книги по военной подготовке", - рассказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". По информации источника, молодые люди по решению суда заключены в СИЗО.
https://ria.ru/20240305/iznasilovanie-1931206278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
В Омске двое студентов изнасиловали однокурсника, сообщил источник
В Омске 8 марта двое студентов изнасиловали третьего бутылкой и фаллоимитатором
ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Следствие предъявило двум студентам Омского государственного технического университета обвинение в сексуальном насилии над однокурсником, рассказал РИА Новости в среду источник в силовых структурах.
Инцидент произошел 8 марта, во Всемирный женский день, в одном из общежитий университета.
"Двое избили третьего, совершили сексуальное насилие с использованием бутылки и искусственного фаллоса, забрали деньги, наручные часы и три книги по военной подготовке", - рассказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". По информации источника, молодые люди по решению суда заключены в СИЗО.
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