https://ria.ru/20240313/investitsii-1932816386.html

Костромская область заняла третье место в ЦФО по темпам роста инвестиций

Костромская область заняла третье место в ЦФО по темпам роста инвестиций - РИА Новости, 13.03.2024

Костромская область заняла третье место в ЦФО по темпам роста инвестиций

Костромская область заняла третье место в Центральном федеральном округе по темпам роста инвестиций, в 2023 году в экономику региона инвестировано 47,9... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T20:17

2024-03-13T20:17

2024-03-13T20:17

костромская область

костромская область

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КОСТРОМА, 13 мар – РИА Новости. Костромская область заняла третье место в Центральном федеральном округе по темпам роста инвестиций, в 2023 году в экономику региона инвестировано 47,9 миллиарда рублей, сообщает Костромастат. По информации Костромастат, прирост инвестиций в 2023 году к уровню предыдущего года составил 11 миллиардов рублей. Показатель 2022 года превышен в 1,3 раза, 2020 года – в 1,7 раза. "По итогам прошлого года Костромская область заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа по темпам роста инвестиций в основной капитал. В 2023 году в экономику региона инвестировано почти 50 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В 2023 году по сравнению с предыдущим годом наблюдается прирост инвестиций в размере 3 миллиардов рублей в предприятия, работающие в области транспортировки и хранения. На 2,8 миллиарда рублей увеличились инвестиционные вложения в производства по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха. Инвестиции в здравоохранение и социальные услуги выросли более чем на полмиллиарда рублей. Специалисты также отмечают рост инвестиций в обрабатывающие производства, в частности, в ювелирной промышленности, металлургии, машиностроении, выпуске мебели и строительных материалов. В целом, сегодня инвестиционный портфель Костромской области включает 29 проектов с общим объемом инвестиций порядка 40 миллиардов рублей, отмечает департамент экономического развития. "В 2023 году в Костромской области обеспечено внедрение системы поддержки новых инвестиционных проектов или региональный инвестстандарт. Так, утверждена инвестиционная декларация, создан специальный комитет, обеспечено функционирование новой инвестиционной карты", - говорится в сообщении. По данным департамента, организации, реализующие проекты в приоритетных сферах инвестиционной деятельности в Костромской области, имеют право на получение мер господдержки, в том числе, в виде налоговых преференций, получения в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

https://ria.ru/20240125/kostroma-1923448895.html

https://ria.ru/20240228/kapital-1929977385.html

костромская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

костромская область