https://ria.ru/20240313/investirovanie-1932775210.html

ВЭБ.РФ анализирует возможность инвестирования в проект трассы "Сочи-Джубга"

ВЭБ.РФ анализирует возможность инвестирования в проект трассы "Сочи-Джубга" - РИА Новости, 13.03.2024

ВЭБ.РФ анализирует возможность инвестирования в проект трассы "Сочи-Джубга"

ВЭБ.РФ совместно с крупнейшими коммерческими банками анализирует возможность инвестирования в проект строительства трассы "Сочи-Джубга", сообщили в пресс-службе РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:53

2024-03-13T16:53

2024-03-13T16:53

сочи

владимир путин

дмитрий киселев

экономика

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ВЭБ.РФ совместно с крупнейшими коммерческими банками анализирует возможность инвестирования в проект строительства трассы "Сочи-Джубга", сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Обсуждаем финансовую модель проекта с правительством и ГК "Автодор". Считаем, что такой мега-проект может быть реализован через механизм концессии", — отметили в ВЭБе. Существует несколько вариантов строительства трассы "Джубга-Сочи", они будут обсуждаться в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу "Россия 1" и РИА Новости. Предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза, Путин поручил кабинету министров в ходе послания Федеральному собранию.

https://realty.ria.ru/20240307/aeroporty-1931635450.html

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Алёна Пава

сочи, владимир путин, дмитрий киселев, экономика, вэб.рф (вэб)