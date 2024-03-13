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ВЭБ.РФ анализирует возможность инвестирования в проект трассы "Сочи-Джубга" - РИА Новости, 13.03.2024
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16:53 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/investirovanie-1932775210.html
ВЭБ.РФ анализирует возможность инвестирования в проект трассы "Сочи-Джубга"
ВЭБ.РФ анализирует возможность инвестирования в проект трассы "Сочи-Джубга" - РИА Новости, 13.03.2024
ВЭБ.РФ анализирует возможность инвестирования в проект трассы "Сочи-Джубга"
ВЭБ.РФ совместно с крупнейшими коммерческими банками анализирует возможность инвестирования в проект строительства трассы "Сочи-Джубга", сообщили в пресс-службе РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:53
2024-03-13T16:53
сочи
владимир путин
дмитрий киселев
экономика
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ВЭБ.РФ совместно с крупнейшими коммерческими банками анализирует возможность инвестирования в проект строительства трассы "Сочи-Джубга", сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Обсуждаем финансовую модель проекта с правительством и ГК "Автодор". Считаем, что такой мега-проект может быть реализован через механизм концессии", — отметили в ВЭБе. Существует несколько вариантов строительства трассы "Джубга-Сочи", они будут обсуждаться в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу "Россия 1" и РИА Новости. Предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза, Путин поручил кабинету министров в ходе послания Федеральному собранию.
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сочи, владимир путин, дмитрий киселев, экономика, вэб.рф (вэб)
Сочи, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

ВЭБ.РФ анализирует возможность инвестирования в проект трассы "Сочи-Джубга"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовая скоростная трасса Джубга-Сочи
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ВЭБ.РФ совместно с крупнейшими коммерческими банками анализирует возможность инвестирования в проект строительства трассы "Сочи-Джубга", сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Обсуждаем финансовую модель проекта с правительством и ГК "Автодор". Считаем, что такой мега-проект может быть реализован через механизм концессии", — отметили в ВЭБе.
Существует несколько вариантов строительства трассы "Джубга-Сочи", они будут обсуждаться в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу "Россия 1" и РИА Новости.
Предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза, Путин поручил кабинету министров в ходе послания Федеральному собранию.
Офис ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ рассматривает восемь проектов развития инфраструктуры аэропортов
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СочиВладимир ПутинДмитрий КиселевЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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