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ВЭБ.РФ анализирует возможность инвестирования в проект трассы "Сочи-Джубга"
ВЭБ.РФ анализирует возможность инвестирования в проект трассы "Сочи-Джубга" - РИА Новости, 13.03.2024
ВЭБ.РФ анализирует возможность инвестирования в проект трассы "Сочи-Джубга"
ВЭБ.РФ совместно с крупнейшими коммерческими банками анализирует возможность инвестирования в проект строительства трассы "Сочи-Джубга", сообщили в пресс-службе РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:53
2024-03-13T16:53
2024-03-13T16:53
сочи
владимир путин
дмитрий киселев
экономика
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ВЭБ.РФ совместно с крупнейшими коммерческими банками анализирует возможность инвестирования в проект строительства трассы "Сочи-Джубга", сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Обсуждаем финансовую модель проекта с правительством и ГК "Автодор". Считаем, что такой мега-проект может быть реализован через механизм концессии", — отметили в ВЭБе. Существует несколько вариантов строительства трассы "Джубга-Сочи", они будут обсуждаться в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу "Россия 1" и РИА Новости. Предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза, Путин поручил кабинету министров в ходе послания Федеральному собранию.
https://realty.ria.ru/20240307/aeroporty-1931635450.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, владимир путин, дмитрий киселев, экономика, вэб.рф (вэб)
Сочи, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ)