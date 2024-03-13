https://ria.ru/20240313/inflyatsiya-1932807105.html

Минэкономразвития рассказало об инфляции в России

Минэкономразвития рассказало об инфляции в России - РИА Новости, 13.03.2024

Минэкономразвития рассказало об инфляции в России

Инфляция в России в годовом выражении на 11 марта составила 7,6%, практически как и неделей ранее (7,59%), следует из обзора Минэкономразвития "О текущей... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T19:17

2024-03-13T19:17

2024-03-13T19:17

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 11 марта составила 7,6%, практически как и неделей ранее (7,59%), следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 5 по 11 марта 2024 года на потребительском рынке цены не изменились (0,00%), год к году темпы роста цен составили 7,6%", - говорится в обзоре.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

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2024

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)