https://ria.ru/20240313/inflyatsiya-1932807105.html
Минэкономразвития рассказало об инфляции в России
Минэкономразвития рассказало об инфляции в России - РИА Новости, 13.03.2024
Минэкономразвития рассказало об инфляции в России
Инфляция в России в годовом выражении на 11 марта составила 7,6%, практически как и неделей ранее (7,59%), следует из обзора Минэкономразвития "О текущей... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T19:17
2024-03-13T19:17
2024-03-13T19:17
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 11 марта составила 7,6%, практически как и неделей ранее (7,59%), следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 5 по 11 марта 2024 года на потребительском рынке цены не изменились (0,00%), год к году темпы роста цен составили 7,6%", - говорится в обзоре.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития рассказало об инфляции в России
Минэкономразвития: инфляция в РФ составила 7,6% в годовом выражении