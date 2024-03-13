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Более 270 проектов импортозамещения заявлено в Подмосковье - РИА Новости, 13.03.2024
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Новости Подмосковья
 
20:39 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/importozameschenie-1932819718.html
Более 270 проектов импортозамещения заявлено в Подмосковье
Более 270 проектов импортозамещения заявлено в Подмосковье - РИА Новости, 13.03.2024
Более 270 проектов импортозамещения заявлено в Подмосковье
Более 270 проектов импортозамещения реализовано или находится в процессе реализации в Подмосковье, общий объем инвестиций по проектам составляет порядка 250... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T20:39
2024-03-13T20:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
импортозамещение
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Более 270 проектов импортозамещения реализовано или находится в процессе реализации в Подмосковье, общий объем инвестиций по проектам составляет порядка 250 миллиардов рублей, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "На сегодняшний день в Подмосковье уже заявлено 274 проекта импортозамещения, включая и предприятия в сфере оборонно-промышленного комплекса. Общий объем инвестиций по этим проектам – около 250 миллиардов рублей. Больше 70 предприятий уже открылись и выпускают продукцию, в том числе и двойного назначения", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, одной из наиболее востребованных мер подмосковной поддержки в сфере импортозамещения является программа "Земля за 1 рубль". Сегодня в этой программе участвуют уже свыше 140 компаний. "Каждый импортозамещающий проект находится на индивидуальном сопровождении. Наиболее сложный этап реализации - строительный - сопровождают специалисты регионального Центра содействию строительства. Разрешения, согласования, вопросы подключения и многое другое инвесторам помогают решить профильные специалисты", - добавили в мининвесте.
https://realty.ria.ru/20240215/predpriyatiya-1927626328.html
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московская область (подмосковье), импортозамещение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Импортозамещение

Более 270 проектов импортозамещения заявлено в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник в производственном цехе на мясоперерабатывающем заводе
Сотрудник в производственном цехе на мясоперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Более 270 проектов импортозамещения реализовано или находится в процессе реализации в Подмосковье, общий объем инвестиций по проектам составляет порядка 250 миллиардов рублей, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"На сегодняшний день в Подмосковье уже заявлено 274 проекта импортозамещения, включая и предприятия в сфере оборонно-промышленного комплекса. Общий объем инвестиций по этим проектам – около 250 миллиардов рублей. Больше 70 предприятий уже открылись и выпускают продукцию, в том числе и двойного назначения", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По данным ведомства, одной из наиболее востребованных мер подмосковной поддержки в сфере импортозамещения является программа "Земля за 1 рубль". Сегодня в этой программе участвуют уже свыше 140 компаний.
"Каждый импортозамещающий проект находится на индивидуальном сопровождении. Наиболее сложный этап реализации - строительный - сопровождают специалисты регионального Центра содействию строительства. Разрешения, согласования, вопросы подключения и многое другое инвесторам помогают решить профильные специалисты", - добавили в мининвесте.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Импортозамещение
 
 
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