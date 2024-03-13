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Мурашко рассказал о развитии ИИ в медицине
Мурашко рассказал о развитии ИИ в медицине - РИА Новости, 13.03.2024
Мурашко рассказал о развитии ИИ в медицине
Направление по применению искусственного интеллекта в медицине, с которым работает непосредственно сам пациент, будет развиваться, программы, которые могут... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:47
2024-03-13T15:47
2024-03-13T17:36
россия
общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Направление по применению искусственного интеллекта в медицине, с которым работает непосредственно сам пациент, будет развиваться, программы, которые могут подсказывать, как корректировать дозу препаратов, уже есть, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Развитие программ с искусственным интеллектом, которые будут работать с пациентом, - это современный тренд, который сегодня уже наметился",- сказал Мурашко журналистам.Он пояснил, что такие программы анализируют определённые показатели пациентов, например артериальное давление или уровень сахара в крови, а затем подсказывают пациенту, как скорректировать терапию, в том числе увеличить или уменьшить дозу препарата.Применяемые в настоящее время программы с искусственным интеллектом в медицинских учреждениях в большинстве своём нужны медицинскому персоналу, пациентам эта работа чаще всего не видна, отметил министр.Ранее Мурашко сообщал, что во всех регионах России, за исключением новых субъектов, где пока формируется необходимая инфраструктура, начали применять искусственный интеллект в медицине. В основном сейчас используется два блока – это описание медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта и помощь в постановке диагноза на основе анализа медицинской карты.
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россия, общество, михаил мурашко
Россия, Общество, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о развитии ИИ в медицине
Мурашко: ИИ в медицине, с которым работает сам пациент, будет развиваться
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Направление по применению искусственного интеллекта в медицине, с которым работает непосредственно сам пациент, будет развиваться, программы, которые могут подсказывать, как корректировать дозу препаратов, уже есть, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Развитие программ с искусственным интеллектом, которые будут работать с пациентом, - это современный тренд, который сегодня уже наметился",- сказал Мурашко журналистам.
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Он пояснил, что такие программы анализируют определённые показатели пациентов, например артериальное давление или уровень сахара в крови, а затем подсказывают пациенту, как скорректировать терапию, в том числе увеличить или уменьшить дозу препарата.
Применяемые в настоящее время программы с искусственным интеллектом в медицинских учреждениях в большинстве своём нужны медицинскому персоналу, пациентам эта работа чаще всего не видна, отметил министр.
Ранее Мурашко сообщал, что во всех регионах России, за исключением новых субъектов, где пока формируется необходимая инфраструктура, начали применять искусственный интеллект в медицине. В основном сейчас используется два блока – это описание медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта и помощь в постановке диагноза на основе анализа медицинской карты.
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