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Чернышенко рассказал об использовании ИИ российскими компаниями
Чернышенко рассказал об использовании ИИ российскими компаниями - РИА Новости, 13.03.2024
Чернышенко рассказал об использовании ИИ российскими компаниями
Треть российских компаний уже используют искусственный интеллект (ИИ) для рабочих задач, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на дне ИИ в рамках выставки... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:08
2024-03-13T12:08
2024-03-13T12:09
россия
дмитрий чернышенко
технологии
сбер
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Треть российских компаний уже используют искусственный интеллект (ИИ) для рабочих задач, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на дне ИИ в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. "Треть российских компаний используют искусственный интеллект для рабочих задач уже прямо сейчас. Мы делаем ставку на ИИ как на основной тренд технологической независимости в ближайшие несколько лет", - сообщил Чернышенко. "Прошлый год во всем мире стал годом искусственного интеллекта. ...В 2023 году произошел бум генеративного ИИ, и ChatGPT набрал миллион пользователей всего за пять дней, но русские умельцы его сделали, и Kandinsky 2.1 от "Сбера" набрал еще больше цифр, но за 4 дня", - отметил вице-премьер.
https://ria.ru/20240229/neyroseti-1930112557.html
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россия, дмитрий чернышенко, технологии, сбер
Россия, Дмитрий Чернышенко, Технологии, Сбер, Выставка-форум "Россия"
Чернышенко рассказал об использовании ИИ российскими компаниями
Чернышенко: треть российских компаний уже используют ИИ в работе