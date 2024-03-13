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Чернышенко рассказал об использовании ИИ российскими компаниями - РИА Новости, 13.03.2024
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12:08 13.03.2024 (обновлено: 12:09 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/ii-1932693253.html
Чернышенко рассказал об использовании ИИ российскими компаниями
Чернышенко рассказал об использовании ИИ российскими компаниями - РИА Новости, 13.03.2024
Чернышенко рассказал об использовании ИИ российскими компаниями
Треть российских компаний уже используют искусственный интеллект (ИИ) для рабочих задач, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на дне ИИ в рамках выставки... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:08
2024-03-13T12:09
россия
дмитрий чернышенко
технологии
сбер
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Треть российских компаний уже используют искусственный интеллект (ИИ) для рабочих задач, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на дне ИИ в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. "Треть российских компаний используют искусственный интеллект для рабочих задач уже прямо сейчас. Мы делаем ставку на ИИ как на основной тренд технологической независимости в ближайшие несколько лет", - сообщил Чернышенко. "Прошлый год во всем мире стал годом искусственного интеллекта. ...В 2023 году произошел бум генеративного ИИ, и ChatGPT набрал миллион пользователей всего за пять дней, но русские умельцы его сделали, и Kandinsky 2.1 от "Сбера" набрал еще больше цифр, но за 4 дня", - отметил вице-премьер.
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россия, дмитрий чернышенко, технологии, сбер
Россия, Дмитрий Чернышенко, Технологии, Сбер, Выставка-форум "Россия"
Чернышенко рассказал об использовании ИИ российскими компаниями

Чернышенко: треть российских компаний уже используют ИИ в работе

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Треть российских компаний уже используют искусственный интеллект (ИИ) для рабочих задач, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на дне ИИ в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
"Треть российских компаний используют искусственный интеллект для рабочих задач уже прямо сейчас. Мы делаем ставку на ИИ как на основной тренд технологической независимости в ближайшие несколько лет", - сообщил Чернышенко.
"Прошлый год во всем мире стал годом искусственного интеллекта. ...В 2023 году произошел бум генеративного ИИ, и ChatGPT набрал миллион пользователей всего за пять дней, но русские умельцы его сделали, и Kandinsky 2.1 от "Сбера" набрал еще больше цифр, но за 4 дня", - отметил вице-премьер.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Эксперт объяснил, чем опасны ошибки нейросетей
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Выставка-форум "Россия"РоссияДмитрий ЧернышенкоТехнологииСбер
 
 
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