https://ria.ru/20240313/gruz-1932721920.html

Груз с вещами и оборудованием отправили для мурманских бойцов в зону СВО

Груз с вещами и оборудованием отправили для мурманских бойцов в зону СВО - РИА Новости, 13.03.2024

Груз с вещами и оборудованием отправили для мурманских бойцов в зону СВО

Очередной груз дополнительной помощи, в составе которого специальные плащи, укрывающие от тепловизоров, спальные мешки, прицелы и зарядные устройства, собран и... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:49

2024-03-13T13:49

2024-03-13T13:49

надежные люди

мурманская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932718727_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9dda40027e78a533f98ee1bc2521c329.jpg

МУРМАНСК, 13 мар – РИА Новости. Очередной груз дополнительной помощи, в составе которого специальные плащи, укрывающие от тепловизоров, спальные мешки, прицелы и зарядные устройства, собран и отправлен правительством Мурманской области по заказу бойцов воинских частей, дислоцированных в регионе и выполняющих задачи в зоне спецоперации, сообщил оперштаб региона. "Региональным правительством по спецзаказу бойцов воинских частей, которые дислоцированы в Мурманской области и выполняют задачи в зоне СВО, собрано востребованное в боевых условиях имущество и оборудование", - говорится в сообщении. Как отметил заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, власти находятся в постоянном взаимодействии с командованием частей и бригад Кольского Заполярья, которые участвуют в специальной военной операции. "Этот груз также собран по заказу наших военнослужащих. В его составе специальные плащи, которые делают бойцов невидимыми для тепловизоров, защитные спальные мешки, утеплённые перчатки, тепловизионные прицелы, зарядные устройства и аккумуляторы к ним", – рассказал Евменьков.

https://ria.ru/20240307/pomosch-1931715188.html

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманская область