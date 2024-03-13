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Груз с вещами и оборудованием отправили для мурманских бойцов в зону СВО
Груз с вещами и оборудованием отправили для мурманских бойцов в зону СВО - РИА Новости, 13.03.2024
Груз с вещами и оборудованием отправили для мурманских бойцов в зону СВО
Очередной груз дополнительной помощи, в составе которого специальные плащи, укрывающие от тепловизоров, спальные мешки, прицелы и зарядные устройства, собран и... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:49
2024-03-13T13:49
2024-03-13T13:49
надежные люди
мурманская область
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МУРМАНСК, 13 мар – РИА Новости. Очередной груз дополнительной помощи, в составе которого специальные плащи, укрывающие от тепловизоров, спальные мешки, прицелы и зарядные устройства, собран и отправлен правительством Мурманской области по заказу бойцов воинских частей, дислоцированных в регионе и выполняющих задачи в зоне спецоперации, сообщил оперштаб региона. "Региональным правительством по спецзаказу бойцов воинских частей, которые дислоцированы в Мурманской области и выполняют задачи в зоне СВО, собрано востребованное в боевых условиях имущество и оборудование", - говорится в сообщении. Как отметил заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, власти находятся в постоянном взаимодействии с командованием частей и бригад Кольского Заполярья, которые участвуют в специальной военной операции. "Этот груз также собран по заказу наших военнослужащих. В его составе специальные плащи, которые делают бойцов невидимыми для тепловизоров, защитные спальные мешки, утеплённые перчатки, тепловизионные прицелы, зарядные устройства и аккумуляторы к ним", – рассказал Евменьков.
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мурманская область
Надежные люди, Мурманская область
МУРМАНСК, 13 мар – РИА Новости. Очередной груз дополнительной помощи, в составе которого специальные плащи, укрывающие от тепловизоров, спальные мешки, прицелы и зарядные устройства, собран и отправлен правительством Мурманской области по заказу бойцов воинских частей, дислоцированных в регионе и выполняющих задачи в зоне спецоперации, сообщил оперштаб региона.
"Региональным правительством по спецзаказу бойцов воинских частей, которые дислоцированы в Мурманской области и выполняют задачи в зоне СВО, собрано востребованное в боевых условиях имущество и оборудование", - говорится в сообщении.
Как отметил заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, власти находятся в постоянном взаимодействии с командованием частей и бригад Кольского Заполярья, которые участвуют в специальной военной операции.
"Этот груз также собран по заказу наших военнослужащих. В его составе специальные плащи, которые делают бойцов невидимыми для тепловизоров, защитные спальные мешки, утеплённые перчатки, тепловизионные прицелы, зарядные устройства и аккумуляторы к ним", – рассказал Евменьков.
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