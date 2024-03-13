Рейтинг@Mail.ru
На крупнейшей в России геотермальной станции прошло досрочное голосование - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:07 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/golosovanie-1932649118.html
На крупнейшей в России геотермальной станции прошло досрочное голосование
На крупнейшей в России геотермальной станции прошло досрочное голосование - РИА Новости, 13.03.2024
На крупнейшей в России геотермальной станции прошло досрочное голосование
Персонал крупнейшей в России геотермальной электростанции, работающей у подножия вулкана Мутновский на Камчатке, принял участие в досрочных выборах президента,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:07
2024-03-13T09:07
выборы президента россии — 2024
политика
камчатка
камчатский край
россия
камчатскэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924890702_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_52b609e6363ae0a6c675df8c19043b3d.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар – РИА Новости. Персонал крупнейшей в России геотермальной электростанции, работающей у подножия вулкана Мутновский на Камчатке, принял участие в досрочных выборах президента, передает корреспондент РИА Новости. "Продолжается голосование в отдаленных местностях Елизовского района. Участковая избирательная комиссия номер 115 прилетела на вертолете на Мутновскую геотермальную электростанцию для проведения досрочного голосования сотрудников "Камчатскэнерго", - сообщила секретарь участковой избирательной комиссии номер 15 Татьяна Кондратюк. На Мутновской геотермальной электростанции, расположенной примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского, работает в каждую смену около 70 человек. Вахты меняются каждые две недели. Добраться зимой сюда можно только на вездеходе или вертолетом. Часть сотрудников станции приняли участие в очном досрочном голосовании, часть подали документы на досрочное электронное голосование. Всего, по данным Камчатской избирательной комиссии, по состоянию на 13 марта, на Камчатке досрочно проголосовали около шести тысяч жителей. В частности, участковые избирательные комиссии посетили все оленеводческие звенья, воинские заставы, метеорологические станции и маяки, расположенные на полуострове. На некоторых объектах голосовали по одному человеку, и добирались члены избиркома туда вертолетом, например, на маяк мыса Шипунский и метеостанцию на мысе Круглый. "Четырнадцатого марта завершится процесс досрочного голосования. На сегодняшний день из 125 избирательных участков, которые образованы на судах, уже приняли участие в выборах 106. Это обеспечило процесс голосования более чем пяти тысячам человек. На берегу проголосовало порядка тысячи избирателей", - сказала председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина. Также на Камчатке завершился прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании. В данной форме голосования примут около 44 тысяч жителей полуострова. Всего на территории полуострова образовано 320 избирательных участков. Итоги по Камчатскому краю будут объявлены вместе со всеми общероссийскими участковыми избирательными комиссиями 17 марта.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
камчатка
камчатский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924890702_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_fc3b763cb45cff50bfb782c2de17ff20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, камчатка, камчатский край, россия, камчатскэнерго
Выборы президента России — 2024, Политика, Камчатка, Камчатский край, Россия, Камчатскэнерго
На крупнейшей в России геотермальной станции прошло досрочное голосование

Досрочное голосование прошло на крупной геотермальной станции на Камчатке

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар – РИА Новости. Персонал крупнейшей в России геотермальной электростанции, работающей у подножия вулкана Мутновский на Камчатке, принял участие в досрочных выборах президента, передает корреспондент РИА Новости.
"Продолжается голосование в отдаленных местностях Елизовского района. Участковая избирательная комиссия номер 115 прилетела на вертолете на Мутновскую геотермальную электростанцию для проведения досрочного голосования сотрудников "Камчатскэнерго", - сообщила секретарь участковой избирательной комиссии номер 15 Татьяна Кондратюк.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
На Мутновской геотермальной электростанции, расположенной примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского, работает в каждую смену около 70 человек. Вахты меняются каждые две недели. Добраться зимой сюда можно только на вездеходе или вертолетом. Часть сотрудников станции приняли участие в очном досрочном голосовании, часть подали документы на досрочное электронное голосование.
Всего, по данным Камчатской избирательной комиссии, по состоянию на 13 марта, на Камчатке досрочно проголосовали около шести тысяч жителей. В частности, участковые избирательные комиссии посетили все оленеводческие звенья, воинские заставы, метеорологические станции и маяки, расположенные на полуострове. На некоторых объектах голосовали по одному человеку, и добирались члены избиркома туда вертолетом, например, на маяк мыса Шипунский и метеостанцию на мысе Круглый.
"Четырнадцатого марта завершится процесс досрочного голосования. На сегодняшний день из 125 избирательных участков, которые образованы на судах, уже приняли участие в выборах 106. Это обеспечило процесс голосования более чем пяти тысячам человек. На берегу проголосовало порядка тысячи избирателей", - сказала председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.
Также на Камчатке завершился прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании. В данной форме голосования примут около 44 тысяч жителей полуострова. Всего на территории полуострова образовано 320 избирательных участков. Итоги по Камчатскому краю будут объявлены вместе со всеми общероссийскими участковыми избирательными комиссиями 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаКамчаткаКамчатский крайРоссияКамчатскэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала