https://ria.ru/20240313/golosovanie-1932649118.html

На крупнейшей в России геотермальной станции прошло досрочное голосование

На крупнейшей в России геотермальной станции прошло досрочное голосование - РИА Новости, 13.03.2024

На крупнейшей в России геотермальной станции прошло досрочное голосование

Персонал крупнейшей в России геотермальной электростанции, работающей у подножия вулкана Мутновский на Камчатке, принял участие в досрочных выборах президента,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T09:07

2024-03-13T09:07

2024-03-13T09:07

выборы президента россии — 2024

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар – РИА Новости. Персонал крупнейшей в России геотермальной электростанции, работающей у подножия вулкана Мутновский на Камчатке, принял участие в досрочных выборах президента, передает корреспондент РИА Новости. "Продолжается голосование в отдаленных местностях Елизовского района. Участковая избирательная комиссия номер 115 прилетела на вертолете на Мутновскую геотермальную электростанцию для проведения досрочного голосования сотрудников "Камчатскэнерго", - сообщила секретарь участковой избирательной комиссии номер 15 Татьяна Кондратюк. На Мутновской геотермальной электростанции, расположенной примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского, работает в каждую смену около 70 человек. Вахты меняются каждые две недели. Добраться зимой сюда можно только на вездеходе или вертолетом. Часть сотрудников станции приняли участие в очном досрочном голосовании, часть подали документы на досрочное электронное голосование. Всего, по данным Камчатской избирательной комиссии, по состоянию на 13 марта, на Камчатке досрочно проголосовали около шести тысяч жителей. В частности, участковые избирательные комиссии посетили все оленеводческие звенья, воинские заставы, метеорологические станции и маяки, расположенные на полуострове. На некоторых объектах голосовали по одному человеку, и добирались члены избиркома туда вертолетом, например, на маяк мыса Шипунский и метеостанцию на мысе Круглый. "Четырнадцатого марта завершится процесс досрочного голосования. На сегодняшний день из 125 избирательных участков, которые образованы на судах, уже приняли участие в выборах 106. Это обеспечило процесс голосования более чем пяти тысячам человек. На берегу проголосовало порядка тысячи избирателей", - сказала председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина. Также на Камчатке завершился прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании. В данной форме голосования примут около 44 тысяч жителей полуострова. Всего на территории полуострова образовано 320 избирательных участков. Итоги по Камчатскому краю будут объявлены вместе со всеми общероссийскими участковыми избирательными комиссиями 17 марта.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, камчатка, камчатский край, россия, камчатскэнерго