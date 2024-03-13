https://ria.ru/20240313/goll-1932663288.html

Умер сын Шарля де Голля

Умер сын Шарля де Голля - РИА Новости, 13.03.2024

Умер сын Шарля де Голля

Сын экс-президента Франции Шарля де Голля Филипп, французский адмирал в отставке и бывший сенатор, умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:30

2024-03-13T10:30

2024-03-13T10:30

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шарль де голль

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сын экс-президента Франции Шарля де Голля Филипп, французский адмирал в отставке и бывший сенатор, умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс. "Он умер в ночь со вторника на среду в национальном учреждении для инвалидов, где он пребывал в течение двух лет", - приводит агентство слова сына Филиппа Ива.

франция

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, шарль де голль