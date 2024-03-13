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Умер сын Шарля де Голля
Умер сын Шарля де Голля - РИА Новости, 13.03.2024
Умер сын Шарля де Голля
Сын экс-президента Франции Шарля де Голля Филипп, французский адмирал в отставке и бывший сенатор, умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:30
2024-03-13T10:30
2024-03-13T10:30
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шарль де голль
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сын экс-президента Франции Шарля де Голля Филипп, французский адмирал в отставке и бывший сенатор, умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс. "Он умер в ночь со вторника на среду в национальном учреждении для инвалидов, где он пребывал в течение двух лет", - приводит агентство слова сына Филиппа Ива.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, шарль де голль
В мире, Франция, Шарль де Голль