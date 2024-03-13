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Умер сын Шарля де Голля - РИА Новости, 13.03.2024
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10:30 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/goll-1932663288.html
Умер сын Шарля де Голля
Умер сын Шарля де Голля - РИА Новости, 13.03.2024
Умер сын Шарля де Голля
Сын экс-президента Франции Шарля де Голля Филипп, французский адмирал в отставке и бывший сенатор, умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:30
2024-03-13T10:30
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франция
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сын экс-президента Франции Шарля де Голля Филипп, французский адмирал в отставке и бывший сенатор, умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс. "Он умер в ночь со вторника на среду в национальном учреждении для инвалидов, где он пребывал в течение двух лет", - приводит агентство слова сына Филиппа Ива.
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в мире, франция, шарль де голль
В мире, Франция, Шарль де Голль
Умер сын Шарля де Голля

Сын Шарля де Голля Филипп умер в возрасте 102 лет

© AFP 2024 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTCын покойного генерала де Голля, французский адмирал Филипп де Голль
Cын покойного генерала де Голля, французский адмирал Филипп де Голль - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AFP 2024 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
Cын покойного генерала де Голля, французский адмирал Филипп де Голль. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сын экс-президента Франции Шарля де Голля Филипп, французский адмирал в отставке и бывший сенатор, умер в возрасте 102 лет, передает агентство Франс Пресс.
"Он умер в ночь со вторника на среду в национальном учреждении для инвалидов, где он пребывал в течение двух лет", - приводит агентство слова сына Филиппа Ива.
 
В миреФранцияШарль де Голль
 
 
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