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Бирюков: все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью
Бирюков: все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью - РИА Новости, 13.03.2024
Бирюков: все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью
Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили все гидроузлы к предстоящему весеннему половодью, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:06
2024-03-13T13:06
2024-03-13T13:06
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили все гидроузлы к предстоящему весеннему половодью, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. Проверена работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яуза и Десна, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, канале имени Москвы и на всех водохранилищах Москворецко-Вазузской водной системы. В настоящее время все они полностью готовы к безаварийному пропуску половодья", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что проведена очистка водопропускных объектов, организован круглосуточный мониторинг уровня воды. "На гидротехнических сооружениях приведено в готовность энергетическое и механическое оборудование, проверено техническое состояние автотранспорта с энергоисточниками и откачивающими средствами, сформированы дополнительные аварийные бригады. Пройти половодье в штатном режиме позволит наличие свободной емкости водохранилищ Москворецко-Вазузской водной системы, которая превышает запас воды в снежном покрове, благодаря чему весь талый сток будет принят", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья. В документе закреплены зоны ответственности, определен четкий алгоритм действий, предусмотрен обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды.
https://ria.ru/20240311/polovode-1932353376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили все гидроузлы к предстоящему весеннему половодью, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. Проверена работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яуза и Десна, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, канале имени Москвы и на всех водохранилищах Москворецко-Вазузской водной системы. В настоящее время все они полностью готовы к безаварийному пропуску половодья", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что проведена очистка водопропускных объектов, организован круглосуточный мониторинг уровня воды.
«
"На гидротехнических сооружениях приведено в готовность энергетическое и механическое оборудование, проверено техническое состояние автотранспорта с энергоисточниками и откачивающими средствами, сформированы дополнительные аварийные бригады. Пройти половодье в штатном режиме позволит наличие свободной емкости водохранилищ Москворецко-Вазузской водной системы, которая превышает запас воды в снежном покрове, благодаря чему весь талый сток будет принят", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья. В документе закреплены зоны ответственности, определен четкий алгоритм действий, предусмотрен обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды.
Контроль за тоннелями и набережными усилен перед половодьем в Москве