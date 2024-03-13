https://ria.ru/20240313/gidrouzly-1932703791.html

Бирюков: все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью

Бирюков: все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью - РИА Новости, 13.03.2024

Бирюков: все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью

Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили все гидроузлы к предстоящему весеннему половодью, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:06

2024-03-13T13:06

2024-03-13T13:06

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили все гидроузлы к предстоящему весеннему половодью, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. Проверена работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яуза и Десна, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, канале имени Москвы и на всех водохранилищах Москворецко-Вазузской водной системы. В настоящее время все они полностью готовы к безаварийному пропуску половодья", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что проведена очистка водопропускных объектов, организован круглосуточный мониторинг уровня воды. "На гидротехнических сооружениях приведено в готовность энергетическое и механическое оборудование, проверено техническое состояние автотранспорта с энергоисточниками и откачивающими средствами, сформированы дополнительные аварийные бригады. Пройти половодье в штатном режиме позволит наличие свободной емкости водохранилищ Москворецко-Вазузской водной системы, которая превышает запас воды в снежном покрове, благодаря чему весь талый сток будет принят", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья. В документе закреплены зоны ответственности, определен четкий алгоритм действий, предусмотрен обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды.

https://ria.ru/20240311/polovode-1932353376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы