Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:06 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/gidrouzly-1932703791.html
Бирюков: все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью
Бирюков: все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью - РИА Новости, 13.03.2024
Бирюков: все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью
Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили все гидроузлы к предстоящему весеннему половодью, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:06
2024-03-13T13:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932706608_0:407:2816:1990_1920x0_80_0_0_3cc29052656f9969b9a863bd5d7b81b1.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили все гидроузлы к предстоящему весеннему половодью, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. Проверена работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яуза и Десна, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, канале имени Москвы и на всех водохранилищах Москворецко-Вазузской водной системы. В настоящее время все они полностью готовы к безаварийному пропуску половодья", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что проведена очистка водопропускных объектов, организован круглосуточный мониторинг уровня воды. "На гидротехнических сооружениях приведено в готовность энергетическое и механическое оборудование, проверено техническое состояние автотранспорта с энергоисточниками и откачивающими средствами, сформированы дополнительные аварийные бригады. Пройти половодье в штатном режиме позволит наличие свободной емкости водохранилищ Москворецко-Вазузской водной системы, которая превышает запас воды в снежном покрове, благодаря чему весь талый сток будет принят", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья. В документе закреплены зоны ответственности, определен четкий алгоритм действий, предусмотрен обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды.
https://ria.ru/20240311/polovode-1932353376.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932706608_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3de5f12caa57dfcf2e3320b95b38c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Бирюков: все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлотина Сыромятнического гидроузла на реке Яуза
Плотина Сыромятнического гидроузла на реке Яуза - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили все гидроузлы к предстоящему весеннему половодью, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. Проверена работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яуза и Десна, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, канале имени Москвы и на всех водохранилищах Москворецко-Вазузской водной системы. В настоящее время все они полностью готовы к безаварийному пропуску половодья", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что проведена очистка водопропускных объектов, организован круглосуточный мониторинг уровня воды.
«
"На гидротехнических сооружениях приведено в готовность энергетическое и механическое оборудование, проверено техническое состояние автотранспорта с энергоисточниками и откачивающими средствами, сформированы дополнительные аварийные бригады. Пройти половодье в штатном режиме позволит наличие свободной емкости водохранилищ Москворецко-Вазузской водной системы, которая превышает запас воды в снежном покрове, благодаря чему весь талый сток будет принят", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в столице утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья. В документе закреплены зоны ответственности, определен четкий алгоритм действий, предусмотрен обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды.
Вид на Котельническую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Контроль за тоннелями и набережными усилен перед половодьем в Москве
11 марта, 18:13
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала