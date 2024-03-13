https://ria.ru/20240313/gaza-1932782389.html

СМИ: ХАМАС под давлением Катара смягчил позицию на переговорах по Газе

СМИ: ХАМАС под давлением Катара смягчил позицию на переговорах по Газе - РИА Новости, 13.03.2024

СМИ: ХАМАС под давлением Катара смягчил позицию на переговорах по Газе

Переговоры через посредников между Израилем и ХАМАС на этой неделе продвинулись вперед, так как палестинская группировка смягчила свою позицию под давлением... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:11

2024-03-13T17:11

2024-03-13T17:11

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

в мире

катар

доха

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар - РИА Новости. Переговоры через посредников между Израилем и ХАМАС на этой неделе продвинулись вперед, так как палестинская группировка смягчила свою позицию под давлением Катара, сообщило в среду издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного арабского дипломата. По данным издания, на этой неделе после очередного переговорного тупика сторонами был достигнут значительный прогресс в договоренностях по обеспечению перемирия в секторе Газа в обмен на израильских заложников. Газета отмечает, что Доха оказала давление на ХАМАС, предупредив палестинскую группировку, что ее лидеры, проживающие в Катаре, будут изгнаны из страны, если они не адаптируют свой подход к переговорам. Во вторник телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источник в ХАМАС, что палестинское движение согласилось на скорректированную инициативу США о прекращении огня в Газе и постепенном возвращении перемещенных лиц. Известно, что стороны обсуждают трехэтапную сделку по прекращению огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников, которые уже более 150 дней удерживаются в палестинском анклаве. Первый этап предусматривает освобождение примерно 40 заложников из числа женщин, пожилых людей и раненых в течение шестинедельного перемирия в обмен на освобождение порядка 400 палестинских заключенных из израильских тюрем. На втором этапе должны быть освобождены удерживаемые в плену израильские солдаты, а на третьем - выданы тела погибших заложников. Неназванный арабский дипломат сообщил изданию, что на последнем этапе должны быть проведены переговоры о постоянном прекращении огня. На официальном уровне руководство Израиля регулярно заявляет, что война не закончится до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен в качестве военной и политической силы. В руководстве ХАМАС, в свою очередь, настаивают, что заложники могут быть отпущены лишь в случае прекращения боевых действий и вывода израильской армии из палестинского анклава. В понедельник супруга израильского премьера Биньямина Нетаньяху Сара в честь начала священного для мусульман месяца Рамадан обратилась к матери эмира Катара шейхе Мозе бинт Насер аль-Миснед с просьбой использовать ее влияние, чтобы помочь в освобождении израильских заложников из сектора Газа. Проблема с освобождением остающихся в секторе Газа заложников стала в последние месяцы одной из центральных тем общественно-политических обсуждений в Израиле. В стране регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.

https://ria.ru/20240313/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240128/oon-1923968233.html

https://ria.ru/20240313/palestina-1932617457.html

https://radiosputnik.ru/20240310/gaza-1932195264.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, катар, доха, биньямин нетаньяху