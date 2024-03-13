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Запад не прислушается к России по гарантиям безопасности, считает эксперт - РИА Новости, 13.03.2024
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21:23 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/garantii-1932823815.html
Запад не прислушается к России по гарантиям безопасности, считает эксперт
Запад не прислушается к России по гарантиям безопасности, считает эксперт - РИА Новости, 13.03.2024
Запад не прислушается к России по гарантиям безопасности, считает эксперт
Россия ставит вопрос о гарантиях безопасности в отношениях с Западом на протяжении 30 лет, западные страны притворяются, что не помнят о нем, заявил РИА Новости РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T21:23
2024-03-13T21:23
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РИМ, 13 мар – РИА Новости. Россия ставит вопрос о гарантиях безопасности в отношениях с Западом на протяжении 30 лет, западные страны притворяются, что не помнят о нем, заявил РИА Новости руководитель центра изучения России, Кавказа и Средней Азии Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Альдо Феррари. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос о возможности "честного договора" с Западом заявил, что он никому не верит, но РФ нужны гарантии, они должны быть прописаны. "С точки зрения Москвы этот запрос (о гарантиях) абсолютно понятен и легитимен, даже если мы на Западе притворяемся, что не помним его. Большая часть трудной ситуации, образовавшейся в отношениях России и Запада, происходит из того, что эти гарантии безопасности еще с советской эпохи не были зафиксированы в письменном виде, в частности, в связи с расширением НАТО на восток", - заявил итальянский эксперт. По словам Феррари, проблема заключается в том, что Запад воспринимает требования России как неприемлемые, "как это было и в прошлом, и остается в настоящем". Обещания были сделаны, но они не выполнялись, сказал эксперт "Я вижу, что западный политический дискурс не принимает российский запрос о гарантиях на протяжении 30 лет и продолжает не принимать его и сейчас. И в ситуации, когда Россия воспринимается как страна-агрессор, я думаю, что ее не услышат и в этот раз. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что ситуация становится все более опасной", - заключил специалист по истории России.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
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россия, кавказ, средняя азия, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире, интервью владимира путина дмитрию киселеву – радио sputnik
Россия, Кавказ, Средняя Азия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, В мире, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву – Радио Sputnik
Запад не прислушается к России по гарантиям безопасности, считает эксперт

Феррари: запрос Путина о гарантиях безопасности на Западе не услышат

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРим
Рим - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РИМ, 13 мар – РИА Новости. Россия ставит вопрос о гарантиях безопасности в отношениях с Западом на протяжении 30 лет, западные страны притворяются, что не помнят о нем, заявил РИА Новости руководитель центра изучения России, Кавказа и Средней Азии Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Альдо Феррари.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос о возможности "честного договора" с Западом заявил, что он никому не верит, но РФ нужны гарантии, они должны быть прописаны.
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"С точки зрения Москвы этот запрос (о гарантиях) абсолютно понятен и легитимен, даже если мы на Западе притворяемся, что не помним его. Большая часть трудной ситуации, образовавшейся в отношениях России и Запада, происходит из того, что эти гарантии безопасности еще с советской эпохи не были зафиксированы в письменном виде, в частности, в связи с расширением НАТО на восток", - заявил итальянский эксперт.
По словам Феррари, проблема заключается в том, что Запад воспринимает требования России как неприемлемые, "как это было и в прошлом, и остается в настоящем". Обещания были сделаны, но они не выполнялись, сказал эксперт
"Я вижу, что западный политический дискурс не принимает российский запрос о гарантиях на протяжении 30 лет и продолжает не принимать его и сейчас. И в ситуации, когда Россия воспринимается как страна-агрессор, я думаю, что ее не услышат и в этот раз. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что ситуация становится все более опасной", - заключил специалист по истории России.
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