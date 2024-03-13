https://ria.ru/20240313/gagauziya-1932693021.html

Глава Гагаузии намерена обсудить сотрудничество с оппозицией в Молдавии

Глава Гагаузии намерена обсудить сотрудничество с оппозицией в Молдавии - РИА Новости, 13.03.2024

Глава Гагаузии намерена обсудить сотрудничество с оппозицией в Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что выступает за сотрудничество с оппозиционными партиями Молдавии, и призывает президента страны Майю Санду подписать... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:07

2024-03-13T12:07

2024-03-13T12:07

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

майя санду

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931082562_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_e3301750304dada501e59ba5a4f05a07.jpg

КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что выступает за сотрудничество с оппозиционными партиями Молдавии, и призывает президента страны Майю Санду подписать указ об утверждении ее членом правительства. Восьмого марта глава Гагаузии вернулась из России, где с 1 марта находилась с рабочим визитом. В РФ у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. "В ближайшее время я встречусь с лидерами оппозиционных партий - господином Владимиром Ворониным (лидер молдавских коммунистов – ред.), (лидером социалистов) господином Игорем Додоном, (лидером запрещенной в старне партии "Шор") господином Иланом Шором и руководством партии "Возрождение". Мы обсудим совместное сотрудничество. Мы заинтересованы, чтобы как можно больше гагаузов были представлены в парламенте и в правительстве республики. Гагаузия заслужила достойное представительство в центральных властях. Президент должна подписать этот указ. Башкан (глава Гагаузии - ред.) в правительстве - это не чья-то прихоть или каприз, это наше законное право", - сказала Гуцул на брифинге в Кишиневе. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Саму политсилу власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240308/gutsul-1931918418.html

https://ria.ru/20240307/moldaviya-1931842935.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

гагаузия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

гагаузия, молдавия, евгения гуцул, майя санду, в мире