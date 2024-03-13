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Конфликт на Украине вызвал всплеск увольнений из финской армии, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
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18:17 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/finlyandiya-1932795828.html
Конфликт на Украине вызвал всплеск увольнений из финской армии, пишут СМИ
Конфликт на Украине вызвал всплеск увольнений из финской армии, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
Конфликт на Украине вызвал всплеск увольнений из финской армии, пишут СМИ
Конфликт на Украине стал одной из причин массовых увольнений из финской армии, пишет Verkkouutiset. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:17
2024-03-13T18:17
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине стал одной из причин массовых увольнений из финской армии, пишет Verkkouutiset."Выход из резерва, то есть, другими словами, подача заявки о переходе на гражданскую службу после прохождения дополнительной подготовки, стал очень распространенным явлением в Финляндии после того, как министр обороны Антти Хяккянен предложил запретить выходить из резерва. &lt;…&gt; Конфликт на Украине, начавшийся в феврале 2022 года, тоже вызвал всплеск выхода из резерва", — говорится в материале.Руководитель Центра прохождения альтернативной гражданской службы Микко Рейонен сообщил, что исторический рекорд зафиксирован в 2022 году, когда из резерва вышли 3800 финнов. В этом году подали уже 1700 заявлений, из которых 1400 только за февраль, пояснил он.Отмечается, что те, кто прошел срочную военную службу и состоит в резерве, могут подать заявку для перехода на гражданскую службу. Для этого им потребуется пройти переподготовку, которая длится пять дней.Автор статьи добавил, что выйти из резерва можно в любой момент. При этом после этого в случае возникновения кризисной ситуации человеку не придется участвовать в несении срочной военной службы в Силах обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240313/putin-1932767877.html
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932760154.html
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в мире, украина, финляндия
В мире, Украина, Финляндия
Конфликт на Украине вызвал всплеск увольнений из финской армии, пишут СМИ

Verkkouutiset: финны массово увольняются из армии из-за конфликта на Украине

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПанорама города Хельсинки
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине стал одной из причин массовых увольнений из финской армии, пишет Verkkouutiset.
"Выход из резерва, то есть, другими словами, подача заявки о переходе на гражданскую службу после прохождения дополнительной подготовки, стал очень распространенным явлением в Финляндии после того, как министр обороны Антти Хяккянен предложил запретить выходить из резерва. <…> Конфликт на Украине, начавшийся в феврале 2022 года, тоже вызвал всплеск выхода из резерва", — говорится в материале.
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Руководитель Центра прохождения альтернативной гражданской службы Микко Рейонен сообщил, что исторический рекорд зафиксирован в 2022 году, когда из резерва вышли 3800 финнов. В этом году подали уже 1700 заявлений, из которых 1400 только за февраль, пояснил он.
Отмечается, что те, кто прошел срочную военную службу и состоит в резерве, могут подать заявку для перехода на гражданскую службу. Для этого им потребуется пройти переподготовку, которая длится пять дней.
Автор статьи добавил, что выйти из резерва можно в любой момент. При этом после этого в случае возникновения кризисной ситуации человеку не придется участвовать в несении срочной военной службы в Силах обороны.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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