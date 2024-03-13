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Фестиваль "Динотерра" в этом году пройдет в Кузбассе с 24 по 30 июня - РИА Новости, 13.03.2024
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14:36 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/festival-1932728641.html
Фестиваль "Динотерра" в этом году пройдет в Кузбассе с 24 по 30 июня
Фестиваль "Динотерра" в этом году пройдет в Кузбассе с 24 по 30 июня - РИА Новости, 13.03.2024
Фестиваль "Динотерра" в этом году пройдет в Кузбассе с 24 по 30 июня
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев утвердил даты проведения международного фестиваля "Динотерра" в этом году, мероприятие пройдет с 24 по 30 июня,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:36
2024-03-13T14:36
кемеровская область
сергей цивилев
россия
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КЕМЕРОВО, 13 мар – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев утвердил даты проведения международного фестиваля "Динотерра" в этом году, мероприятие пройдет с 24 по 30 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. "По решению губернатора Кузбасса научно-популярный фестиваль "Динотерра", ставший брендом региона, пройдет 24-30 июня. В деревне Шестаково Чебулинского округа идет подготовка к масштабному мероприятию, которое впервые продлится неделю", – говорится в сообщении. "Сегодня Кузбасс известен в России и за рубежом не только как индустриальный, но и как туристический регион. Мы постоянно занимаем лидирующие позиции в конкурсах и премиях в сфере событийного туризма. Особенный интерес детей, молодежи и взрослых вызывают раскопки динозавров, открытия наших ученых. В этом году мы ждем на фестиваль еще больше гостей, в том числе тех, кто узнал о "Динотерре" благодаря презентации региона на выставке "Россия" на ВДНХ", — цитирует пресс-служба Цивилева. Отмечается, что сегодня в Чебулинском округе прошел ознакомительный тур для туроператоров, гидов-экскурсоводов, представителей Сибирской школы гостеприимства КемГУ, журналистов и блогеров. Они посетили филиал Кузбасского государственного краеведческого музея в Шестаково, Чебулинский краеведческий музей и центр мордовской культуры. Также побывали в "Шестаковских усадьбах" — это дома для гостей, построенные в 2023 году по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В прошлом году фестиваль "Динотерра" стал одним из 36 мероприятий, поддержанных правительством РФ, и получил грант в 21 миллион рублей на проведение события. Трехдневный фестиваль посетили более 64 тысяч человек. Все желающие могут внести свои предложения по проведению "Динотерры" на сайте проекта. Авторов лучших идей наградят ценными призами.
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кемеровская область, сергей цивилев, россия
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Россия

Фестиваль "Динотерра" в этом году пройдет в Кузбассе с 24 по 30 июня

© Фото : Администрация Правительства КузбассаФестиваль "Динотерра" в Кемеровской области
Фестиваль Динотерра в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 13 мар – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев утвердил даты проведения международного фестиваля "Динотерра" в этом году, мероприятие пройдет с 24 по 30 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По решению губернатора Кузбасса научно-популярный фестиваль "Динотерра", ставший брендом региона, пройдет 24-30 июня. В деревне Шестаково Чебулинского округа идет подготовка к масштабному мероприятию, которое впервые продлится неделю", – говорится в сообщении.
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"Сегодня Кузбасс известен в России и за рубежом не только как индустриальный, но и как туристический регион. Мы постоянно занимаем лидирующие позиции в конкурсах и премиях в сфере событийного туризма. Особенный интерес детей, молодежи и взрослых вызывают раскопки динозавров, открытия наших ученых. В этом году мы ждем на фестиваль еще больше гостей, в том числе тех, кто узнал о "Динотерре" благодаря презентации региона на выставке "Россия" на ВДНХ", — цитирует пресс-служба Цивилева.
Отмечается, что сегодня в Чебулинском округе прошел ознакомительный тур для туроператоров, гидов-экскурсоводов, представителей Сибирской школы гостеприимства КемГУ, журналистов и блогеров. Они посетили филиал Кузбасского государственного краеведческого музея в Шестаково, Чебулинский краеведческий музей и центр мордовской культуры. Также побывали в "Шестаковских усадьбах" — это дома для гостей, построенные в 2023 году по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
© Фото : Администрация Правительства КузбассаФестиваль "Динотерра" в Кемеровской области
Фестиваль Динотерра в Кемеровской области
Фестиваль "Динотерра" в Кемеровской области
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
1 из 2
© Фото : Администрация Правительства КузбассаФестиваль "Динотерра" в Кемеровской области
Фестиваль Динотерра в Кемеровской области
Фестиваль "Динотерра" в Кемеровской области
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
2 из 2
Фестиваль "Динотерра" в Кемеровской области
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
1 из 2
Фестиваль "Динотерра" в Кемеровской области
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
2 из 2
В прошлом году фестиваль "Динотерра" стал одним из 36 мероприятий, поддержанных правительством РФ, и получил грант в 21 миллион рублей на проведение события. Трехдневный фестиваль посетили более 64 тысяч человек.
Все желающие могут внести свои предложения по проведению "Динотерры" на сайте проекта. Авторов лучших идей наградят ценными призами.
 
Кемеровская областьСергей ЦивилевРоссия
 
 
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