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Польские фермеры планируют новую многодневную акцию на границе с Германией - РИА Новости, 13.03.2024
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14:06 13.03.2024 (обновлено: 14:12 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/fermery-1932725279.html
Польские фермеры планируют новую многодневную акцию на границе с Германией
Польские фермеры планируют новую многодневную акцию на границе с Германией - РИА Новости, 13.03.2024
Польские фермеры планируют новую многодневную акцию на границе с Германией
Польские фермеры в воскресенье заблокируют дорогу на границе с Германией, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:06
2024-03-13T14:12
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ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости. Польские фермеры в воскресенье заблокируют дорогу на границе с Германией, сообщает радиостанция RMF FM. Протестующие польские фермеры недовольны тем, что из Германии в их страну реэкспортом поступает украинская сельхозпродукция. "Фермеры готовят еще одну блокаду пограничного перехода в Швецко в Любуском воеводстве. Акция протеста на границе с Германией начнется в воскресенье и продлится до среды", – говорится в сообщении. Отмечается, что с большой вероятностью к начинающемуся в воскресенье протесту фермеров на автодороге А2 в Швецко присоединятся и транспортники. Решение по этому вопросу будет окончательно принято в четверг. "Фермеры очень недовольны, разочарованы и расстроены отсутствием конкретных действий руководства, и у них больше нет желания ждать новых встреч и заявлений, из которых ничего не следует", - отмечает радиостанция. Заблокировав дорогу, протестующие фермеры будут пропускать по ней только автомобили экстренных и медицинских служб. С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
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в мире, германия, польша, украина, украинское зерно
В мире, Германия, Польша, Украина, украинское зерно
Польские фермеры планируют новую многодневную акцию на границе с Германией

RMF FM: польские фермеры в воскресенье заблокируют дорогу на границе с Германией

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости. Польские фермеры в воскресенье заблокируют дорогу на границе с Германией, сообщает радиостанция RMF FM.
Протестующие польские фермеры недовольны тем, что из Германии в их страну реэкспортом поступает украинская сельхозпродукция.
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"Фермеры готовят еще одну блокаду пограничного перехода в Швецко в Любуском воеводстве. Акция протеста на границе с Германией начнется в воскресенье и продлится до среды", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с большой вероятностью к начинающемуся в воскресенье протесту фермеров на автодороге А2 в Швецко присоединятся и транспортники. Решение по этому вопросу будет окончательно принято в четверг.
"Фермеры очень недовольны, разочарованы и расстроены отсутствием конкретных действий руководства, и у них больше нет желания ждать новых встреч и заявлений, из которых ничего не следует", - отмечает радиостанция.
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Заблокировав дорогу, протестующие фермеры будут пропускать по ней только автомобили экстренных и медицинских служб.
С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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