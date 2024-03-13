https://ria.ru/20240313/fermery-1932725279.html
Польские фермеры планируют новую многодневную акцию на границе с Германией
Польские фермеры планируют новую многодневную акцию на границе с Германией - РИА Новости, 13.03.2024
Польские фермеры планируют новую многодневную акцию на границе с Германией
Польские фермеры в воскресенье заблокируют дорогу на границе с Германией, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:06
2024-03-13T14:06
2024-03-13T14:12
в мире
германия
польша
украина
украинское зерно
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932726289_0:306:3070:2033_1920x0_80_0_0_f6baa26529c9deae76a813104cf15d83.jpg
ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости. Польские фермеры в воскресенье заблокируют дорогу на границе с Германией, сообщает радиостанция RMF FM. Протестующие польские фермеры недовольны тем, что из Германии в их страну реэкспортом поступает украинская сельхозпродукция. "Фермеры готовят еще одну блокаду пограничного перехода в Швецко в Любуском воеводстве. Акция протеста на границе с Германией начнется в воскресенье и продлится до среды", – говорится в сообщении. Отмечается, что с большой вероятностью к начинающемуся в воскресенье протесту фермеров на автодороге А2 в Швецко присоединятся и транспортники. Решение по этому вопросу будет окончательно принято в четверг. "Фермеры очень недовольны, разочарованы и расстроены отсутствием конкретных действий руководства, и у них больше нет желания ждать новых встреч и заявлений, из которых ничего не следует", - отмечает радиостанция. Заблокировав дорогу, протестующие фермеры будут пропускать по ней только автомобили экстренных и медицинских служб. С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
германия
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932726289_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_a6a5f54a23f348831caa8205d742e8c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, польша, украина, украинское зерно
В мире, Германия, Польша, Украина, украинское зерно
Польские фермеры планируют новую многодневную акцию на границе с Германией
RMF FM: польские фермеры в воскресенье заблокируют дорогу на границе с Германией
ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости.
Польские фермеры в воскресенье заблокируют дорогу на границе с Германией, сообщает радиостанция RMF FM
.
Протестующие польские фермеры недовольны тем, что из Германии в их страну реэкспортом поступает украинская сельхозпродукция.
Европейские фермеры похоронили "мировой голод" и "путинское повышение цен"
"Фермеры готовят еще одну блокаду пограничного перехода в Швецко в Любуском воеводстве. Акция протеста на границе с Германией начнется в воскресенье и продлится до среды", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с большой вероятностью к начинающемуся в воскресенье протесту фермеров на автодороге А2 в Швецко присоединятся и транспортники. Решение по этому вопросу будет окончательно принято в четверг.
"Фермеры очень недовольны, разочарованы и расстроены отсутствием конкретных действий руководства, и у них больше нет желания ждать новых встреч и заявлений, из которых ничего не следует", - отмечает радиостанция.
Пора платить. Что Европа уготовила Украине
Заблокировав дорогу, протестующие фермеры будут пропускать по ней только автомобили экстренных и медицинских служб.
С начала февраля в Польше
проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины
и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский