https://ria.ru/20240313/fermery-1932725279.html

Польские фермеры планируют новую многодневную акцию на границе с Германией

Польские фермеры планируют новую многодневную акцию на границе с Германией - РИА Новости, 13.03.2024

Польские фермеры планируют новую многодневную акцию на границе с Германией

Польские фермеры в воскресенье заблокируют дорогу на границе с Германией, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:06

2024-03-13T14:06

2024-03-13T14:12

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ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости. Польские фермеры в воскресенье заблокируют дорогу на границе с Германией, сообщает радиостанция RMF FM. Протестующие польские фермеры недовольны тем, что из Германии в их страну реэкспортом поступает украинская сельхозпродукция. "Фермеры готовят еще одну блокаду пограничного перехода в Швецко в Любуском воеводстве. Акция протеста на границе с Германией начнется в воскресенье и продлится до среды", – говорится в сообщении. Отмечается, что с большой вероятностью к начинающемуся в воскресенье протесту фермеров на автодороге А2 в Швецко присоединятся и транспортники. Решение по этому вопросу будет окончательно принято в четверг. "Фермеры очень недовольны, разочарованы и расстроены отсутствием конкретных действий руководства, и у них больше нет желания ждать новых встреч и заявлений, из которых ничего не следует", - отмечает радиостанция. Заблокировав дорогу, протестующие фермеры будут пропускать по ней только автомобили экстренных и медицинских служб. С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, польша, украина, украинское зерно