https://ria.ru/20240313/fashisty-1932639674.html

Сенатор заявил, что ВСУ в Херсоне ждет участь фашистов

Сенатор заявил, что ВСУ в Херсоне ждет участь фашистов - РИА Новости, 13.03.2024

Сенатор заявил, что ВСУ в Херсоне ждет участь фашистов

Украинские войска, как и немецкие оккупанты 80 лет назад, будут изгнаны из Херсона, в городе снова поднимут российский флаг, заявил РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:41

2024-03-13T07:41

2024-03-13T07:41

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

россия

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска, как и немецкие оккупанты 80 лет назад, будут изгнаны из Херсона, в городе снова поднимут российский флаг, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Тринадцатого марта исполняется 80 лет со дня освобождения Херсона от немецкой оккупации. "Сейчас русский город Херсон, как и много лет назад, находится под временной оккупацией фашистов. С той лишь разницей, что теперь они говорят с жителями на одном языке. Многие херсонцы покинули город, но надежды вернуться не оставили. И это правильно. Мы вернем наш Херсон, киевские прихвостни НАТО будут оттуда изгнаны. Отстроим, восстановим и наполним его жизнью. Российский флаг будет вновь реять над Херсоном", - сказал Кастюкевич агентству. По его словам, сейчас киевские власти сеют среди мирных жителей Херсона атмосферу страха и ненависти. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240202/kherson-1924934658.html

https://ria.ru/20240306/osvobozhdenie-1930466632.html

херсон

херсонская область

россия

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