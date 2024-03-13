https://ria.ru/20240313/entsiklopediya-1932824990.html
Первую в России академическую энциклопедию по истории региона издали в Югре
Первую в России академическую энциклопедию по истории региона издали в Югре - РИА Новости, 13.03.2024
Первую в России академическую энциклопедию по истории региона издали в Югре
Ханты-Мансийский автономный округ первым в России выпустил академическую историю региона, работа над которой велась более пяти лет, сообщает правительство... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T21:42
2024-03-13T21:42
2024-03-13T21:42
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
белоярский район
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наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ первым в России выпустил академическую историю региона, работа над которой велась более пяти лет, сообщает правительство региона. "Будущий многотомник, уверена, станет важным изданием для научного сообщества, студентов, школьников, наших уважаемых ветеранов, настольной книгой в югорских семьях. В этих страницах заключена не только наша с вами история - здесь аккумулирована вся энергия многовековой, современной и перспективной Югры", - приводятся слова главы региона Натальи Комаровой в Telegram-канале окружного правительства. Работа над "Академической историей Югры" велась с 2018 года историками, археологами, этнографами, учеными и краеведами. Нулевой том издали в 2020 году в подарок жителям к 90-летию автономного округа. Издание станет одним из источников информации для создаваемой в настоящее время 20-томной "Истории России", а также для учебников и учебно-методических пособий по истории автономного округа для школ и высших учебных заведений региона. По данным властей, при создании "Академической истории Югры" эксперты проанализировали показатели состояния природы, окружающей среды, изменения географической среды, социальный и этнический состав населения автономного округа, а также вопросы расселения и мировоззрения. Так, специалисты установили, что возраст укрепленного поселения Амня в Белоярском районе составляет 7-6 тысяч лет до нашей эры и претендует на звание самого древнего в мире.
https://ria.ru/20240228/zhile-1930082353.html
https://ria.ru/20240222/tsentr-1928922125.html
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ханты-мансийский автономный округ, белоярский район, россия, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Белоярский район, Россия, Наталья Комарова
Первую в России академическую энциклопедию по истории региона издали в Югре
Первую в России академическую энциклопедию по истории региона издали в Югре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ первым в России выпустил академическую историю региона, работа над которой велась более пяти лет, сообщает правительство региона.
"Будущий многотомник, уверена, станет важным изданием для научного сообщества, студентов, школьников, наших уважаемых ветеранов, настольной книгой в югорских семьях. В этих страницах заключена не только наша с вами история - здесь аккумулирована вся энергия многовековой, современной и перспективной Югры", - приводятся слова главы региона Натальи Комаровой в Telegram-канале окружного правительства.
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Работа над "Академической историей Югры" велась с 2018 года историками, археологами, этнографами, учеными и краеведами. Нулевой том издали в 2020 году в подарок жителям к 90-летию автономного округа. Издание станет одним из источников информации для создаваемой в настоящее время 20-томной "Истории России", а также для учебников и учебно-методических пособий по истории автономного округа для школ и высших учебных заведений региона.
По данным властей, при создании "Академической истории Югры" эксперты проанализировали показатели состояния природы, окружающей среды, изменения географической среды, социальный и этнический состав населения автономного округа, а также вопросы расселения и мировоззрения. Так, специалисты установили, что возраст укрепленного поселения Амня в Белоярском районе составляет 7-6 тысяч лет до нашей эры и претендует на звание самого древнего в мире.
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